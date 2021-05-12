Bürokrasi Nedir? Bürokrasinin Tanımı Ve Özellikleri

Bürokrasi birçok anlamda kullanılan bir kelime olup genel olarak makamların hiyerarşik bir şekilde örgütlenerek görevlerini yerine getirirken gerekli yazışmaların tümü olarak nitelendirilmektedir.

Bürokrasi Nedir?

Bürokrasi devlet yönetimi ve örgütlenen kurumların üstlendiği görevleri yerine getirirken yapmış oldukları yazışmalar olarak genel manada kullanılmakta iken kökende devlet yönetimi veya yönetimle ilişkili örgütlenme şeklinde de kullanılmaktadır. Kamu işlerinde yazışmalar olarak da kullanılmaktadır.

Bürokrasinin Tanımı Nedir?

Bürokrasi kelime anlamı olarak devlet işlerinde yazışmalara gereğinden fazla değer vermek yani bir nevi kırtasiyecilik olarak bilinmektedir. Bürokrasi devlet yönetimini devletin personel ve örgütünü belirtmeye yarayan bir ifade biçimidir. Bürokrasi diğer bir tanımda ise yönetim örgütlenmesi veya yönetim biçimi şeklinde tanımlanmaktadır.

Bürokrasi kavramı üç şekilde tanımlanan bir kavramdır. Bürokrasi işleyişinde her birim kendi idaresindeki bölümleri denetlemek ve faaliyetlerini sürdürmekle sorumlu olmaktadır. Bürokrasi işlerinde denetleme işi dışarıdan da yapılabilmektedir. Bürokrasi kavramı uygulanan alandaki birimlere göre değişiklik gösteren ve uygulamada kendine özgü çeşitli kurallar barındıran bir yöntemdir.

Kırtasiyecilik olarak görülmesinin nedeni hemen hemen her işin belirli kriterler ile gerçekleşmesi ve uzman olan kişiler tarafından onaylanması sürecini barındırması aynı zamanda işlevlerini gerçekleştirebilmek için uzun yazışmalar yapılması gereğidir.

Bürokrasi süreç isteyen ve işlemlerin birbirine bağlı geliştiği bir yönetim biçimi olarak da kullanılmaktadır.

Bürokrasinin Özellikleri Nelerdir?

Bürokrasi kavramı Weber tarafından geliştirilerek ideal tip bürokrasi kavramı şeklinde birçok özelliğe sahip olarak ortaya koyulmuştur. Bürokrasi kavramı modern yönetimler için en önemli yetkinlik olarak görülmüş ve yönetimin gerekliliği olarak bilinmiştir. Bürokrasi konusunda Weber geliştirdiği ideal tip bürokrasi kavramında bürokrasinin olması gereken yönlerini belirli kurallar çerçevesinde ortaya koymuştur.

İdeal tip bürokrasi sabit resmi görevler, yetkiler hiyerarşisi, kurallar sistemi, teknik uzmanlık, kariyer hizmeti ve yazılı belgeler gibi bileşenler ile ortaya koyulmaktadır. Bürokrasi bütün yönetim faaliyetlerinde bulunan hiyerarşi olan her alanda var olan bir kavram özelliğindedir.