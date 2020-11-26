Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü, yetenekli, teknoloji ile yakından ilgili ve problem çözme yeteneği gelişmiş kişileri yetiştirmektir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü, çalışılan kurumun, kişinin, ya da şirketin işlerinin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesini ve iş akışında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçecek personelin insanlarla iyi iletişim kurabilen, bilgisayarı çok iyi bir derecede kullanabilen ve iyi yetiştirilmiş olmasını sağlayan bir önlisans bölümüdür.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Nedir?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü, kurumun her türlü telefon görüşmesi, yazışması ve genellikle de pazarlama ve müşteri bulma gibi alanlarda tüm bu işleri büro yöneticileri yapıyor. Profesyonel büro yönetici ve asistanlarını yetiştiren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü ise, özellikle de büyük ve kurumsal firmalarda çalışma şansınızı arttırıyor. Bu bölüm mezunlarının oldukça geniş bir çalışma yelpazesi vardır. Bu bölüm son zamanlarda en çok tercih edilen meslek dalları arasında yer alan 2 yıllık önlisans bölümleri arasında yer alıyor.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünün amacı, büro yönetici ve asistanlarının sahip olması gereken tüm özellikleri taşıyan sekreter, büro yöneticisi ve asistan yetiştirmektir. Bu kişilerin özellikle de iletişim konusunda kendisini çok geliştirmiş olması, ikna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olması gerekir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü mezunları, pek çok alanda iş bulma şansı elde ediyor. Bu kişiler pek çok kurum, iş yerlerinin ve kuruluşun her türlü Bilgi ve belge işlerini yürütür, bilgisayarı çok etkili bir şekilde kullanarak kurumun her türlü yazışmasını yapar.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü, ülkemizde son yıllarda en çok tercih edilen önlisans bölümleri arasında yer alıyor. 2 yıllık bir önlisans program olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümünde okuyanlar profesyonel büro yöneticileri, asistanları ya da sekreteri olabilir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü okumak için TYT ve YKS sınavına girmeniz ve bölüme yerleşmek için yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin insanlarla iletişimi kuvvetli, teknoloji ile arası iyi ve diksiyonu düzgün olması gerekir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümü okuyacak kişilerin Türkçeyi düzgün bir şekilde kullanması gerekir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü, TYT puan türüne göre sözel puan türüne göre öğrenci alır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hukukun temel kavramları

Toplantı ve sunum teknikleri

Halkla ilişkiler

İletişim bilgisi

Yönetici asistanlığı

Kamu özel kesim yapısı ve ilişkileri

Büro teknolojileri

Dosyalama arşivleme

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Büro yönetimi ve yönetici Asistanlığı bölümünde okuyanların DGS ile geçiş yapabileceği çok sayıda bölüm vardır. Bu kişiler, pek çok şirkette, hukuk bürosunda, belediyelerde, finans kuruluşlarında görev alabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Kamu özel kesim yapısı ve ilişkileri birimleri

Hukuk büroları

Kurumlar ve şirketler

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Büro yönetici ve asistanları genellikle bürolarda ve şirketlerde görev alır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) Bölümü ülkemizde çok sayıda üniversitede olan ve çok talep alan bir bölümdür.