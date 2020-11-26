Büro Yönetimi Ve Sekreterlik (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Büro yönetimi ve sekreterlik (MYO) bölümü çeşitli şirketlerde ve ofislerde çalışacak olan sekreter ile büro yöneticilerini yetiştiren bir alandır.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sekreterlerin de kendi işleri ile ilgili sorumlulukları ve görevleri bulunur. Bu nedenle üniversitelerin büro yönetimi ve sekreterlik (MYO) bölümlerinde bu alanda çalışacak büro yöneticileri ve sekreterler yetişir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Mühendisliği Nedir?

İş hayatında çalışacak sekreter ve büro yöneticilerinin yetişmesi için belli bir eğitimden geçmeleri gerekir. Bu kapsamda temel beceriler ile temel yetkinlikler kazandırılması için üniversite eğitimi alınması gerekir. Büro yönetimi ve sekreterlik bölümünde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra bu alanda çalışabilirler.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Büro yönetimi ve sekreterlik (MYO) bölümü, iş hayatında ve işletmelerde çalışacak operasyonel ekibin oluşturulması için öğrenci yetiştirir. Örgütsel birliğin kurulması ve işleyişin tam anlamı ile yerine getirilmesi için üniversitede gerekli eğitimler de verilir. Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü, iş hayatında yer alacak başarılı büro yöneticilerini ve sekreterlerini yüksek donanıma sahip olarak mezun eder.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Büro yönetimi ve sekreterlik (MYO) bölümünden mezun olan öğrenciler çeşitli ofislerde ve iş yerlerinde çalışırlar. Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabilen bu mezunlar örgütsel davranışlar konusunda tecrübeli olurlar. O nedenle bu bölümün mezunları için oldukça geniş bir iş alanı bulunur.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Kaç Yıllıktır?

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü üniversitelerin meslek yüksek okullarına bağlıdır. Bu bölümde iki yıllık önlisans eğitimi verilmektedir. Meslek yüksek okullarına bağlı büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinde dört yarıyıl boyunca eğitim verilmektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler ise "Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Diploması" ile mezun olurlar.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Meslek olarak büro yönetimi ve sekreterliği seçmek isteyen kişiler öncelikle üniversite sınavına girerler. Üniversite sınavından iyi bir puan alan bu öğrenciler sonrasında tercih yaparak bu bölüme yerleşirler. Büro yönetimi ve sekreterlik bölümünde okumak için iletişim becerisi ve araştırmacı bir yapı olması gerekir. Aynı zamanda bu kişiler zamanı iyi yönetmeli ve iyi bir planlama yeteneğine sahip olmalılar.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde iki yıllık eğitim veren büro yönetimi ve sekreterlik bölümünde genel olarak Türkçe öğretim dili uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra bu bölümde basit düzeyde İngilizce eğitim verilir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. Üniversite sınavına giren öğrenciler TYT alanında iyi bir puan alarak bu bölüme yerleşebilirler.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümünde genel hukuk bilgisi, klavye teknikleri ve protokol bilgisi gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda büro yönetimi, kriz yönetimi, etkili ve güzel konuşma, ofis programları ve örgütsel iletişim gibi derslerde bu bölümde öğrencilere verilir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan kişiler genellikle özel sektörde pek çok şirket ve işletmede görev alırlar. Aynı zamanda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girilerek devlet kurumunda da çalışılabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Büro yönetimi ve sekreterlik alanında pek çok iş imkanı mevcuttur. Aynı zamanda özel sektörde işletmelerde de çalışılabilir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Büro yönetiminden mezun olan kişiler çeşitli işletmelerde, ofislerde ve şirketlerde çok rahat bir şekilde iş bulabilirler. Ofislerde ve çeşitli şirketlerde işleri düzenleyen, bu konuda çalışmalar yapan sekreterlere ihtiyaç duyulur.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi gibi pek çok üniversite bünyesinde yer almaktadır.