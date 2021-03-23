Burnunun Direği Sızlamak ne demek? Burnunun Direği Sızlamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özlediğimiz ya da çokça üzüldüğümüz kimseler aklımıza geldikleri zaman bu duyguları en derinden hissederiz. Adeta içimizin acıdığını düşünürüz. Burnunun direği sızlamak deyimi bu oluşan durumları anlatmak amacı ile kullanılır.

Burnunun Direği Sızlamak Ne Demek?

Burnunun direği sızlamak deyimi sevdiğin birinin durumu için çok üzülmek, çok acı duymak neredeyse ağlayacak durumda olmak anlamına gelmektedir.

Burnunun Direği Sızlamak Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Çok acı duymak çok üzülmek anlamına gelmektedir. Çok acı çekilen durumları tasvir ve temsil amacıyla kullanılmaktadır. Bir yerinin acısı, burun direğini sızlatacak denli çok olmak anlamında kullanılmaktadır. Maddi veya manevi çok acı duymak, çok üzülmek anlamında kullanılmaktadır.

Onu öyle ağrıdan kıvranırken görünce birden burnumun direği sızladı ve gözyaşlarımı tutamadım.