Burnunu Sokmak ne demek? Burnunu Sokmak Deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözlüklerde çok meraklı kişiler için söylenmiş birçok deyim yer almaktadır. Bu deyimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Merakından çatlamak, meraktan ölmek.

Burnunu Sokmak Ne Demek?

Burnunu sokmak başkalarının kararlarını eleştirmek ve herkesin işine karışmak demektir. Kendisine danışılmamasına rağmen sürekli akıl veren kişiler de bu deyimle eleştirilir.

Burnunu Sokmak Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

TDK'ya göre burnunu sokmak deyiminin iki anlamı vardır.

Anlamı: İnsanların özel hayatlarına ve kişisel tercihlerine karışmak. Anlamı: İşgüzarlık yapmak, aşırı meraklı olmak, kendisine sorulmamış sorulara bile cevap yetiştirmek Anlamı: Sürekli olarak insanların davranışlarını eleştirmek, onlara nasihat vermek.

Burnunu Sokmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Onun gibi her işe burnunu sokan bir insanla arkadaş olmamalısın.

2- Her işe burnunu sokmasan olmaz değil mi?

3- Her işe burnunu sokan kişilerden uzak durmaya çalışıyorum.