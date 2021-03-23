Burnundan Solumak ne demek? Burnundan Solumak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Burnundan Solumak deyimiyle aynı anlama gelen ve kızgınlık belirten birçok deyim bulunmaktadır. Örneğin: Küplere binmek ve sinirden köpürmek.

Burnundan Solumak Ne Demek?

Burnundan Solumak, yaşanan bir olaydan sonra hiddetlenmek ve birisine karşı öfke duymak demektir. Genellikle birinin ne kadar sinirli olduğunu vurgulamak için bu deyimi kullanırız. ''İçi içini yemek'' de bu deyim ile aynı anlama gelir.

Burnundan Solumak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Birinin bir davranışı ya da sözü karşısında sinirlenmek. Anlamı: Karşı tarafa öfkelendiğini belli edecek şekilde davranmak. Anlamı: Haksızlığa uğradığını düşünen birisinin öfke kontrolünü kaybetmesi.

Burnundan Solumak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Hikmet, saatlerdir hiç mola vermeden çalıştığı için burnundan soluyor.

2- İşe geç kaldığım için patron burnundan soluyordu.

3- Ali burnundan soluyor şu an, bence daha sonra görüşün kendisiyle.