Burnundan Kıl Aldırmamak ne demek? Burnundan Kıl Aldırmamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yaptığı her işin takdir edilmesini bekleyen kişiler yapıcı eleştirilere bile sert tepkiler gösterebilir. Böyle davranan insanlara toplum içinde ''burnundan kıl aldırmıyor / aldırmaz'' denir.

Burnundan Kıl Aldırmamak Ne Demek?

Olumsuz bir anlama sahip olan Burnundan Kıl Aldırmamak deyimi, önerileri dinlemeyen, yapılan uyarılara ve eleştirilere kulak asmayan kişiler için kullanılır. Deyim, hiç kimseyle iyi anlaşamamak ve her zaman el üstünde tutulmayı istemek demektir.

Burnundan Kıl Aldırmamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Yaptıklarının istisnasız her zaman övülmesini istemek. Anlamı: Olumlu eleştirileri dinleyip olumsuz eleştirilere kulak tıkamak. Anlamı: Hiç bir şeyden memnun olmamak, sürekli daha fazlasını istemek.

Burnundan Kıl Aldırmamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Burnundan kıl aldırmayan bir yazar olduğu için kitabı eleştirilince hemen bozuluyor.

2- Onun gibi burnundan kıl aldırmaz birisini sürekli övmelisin.