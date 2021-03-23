Burnundan Getirmek ne demek? Burnundan Getirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Burnundan getirmek deyimi, mecaz anlamıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade hem gündelik hayatta hem de yazılı kaynaklarda sıkça geçmektedir.

Burnundan Getirmek Ne Demek?

Kızgınlık anlarında dile getirilen burnundan getirmek deyimi aslında pişmanlık ile bağdaştırılabilir. Buna göre, yapılan bir eylemden pişman olma ya da pişman etme durumu, burnundan getirme olarak nitelendirilebilir.

Burnundan Getirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK sözlüğü içerisinde burnundan getirmek deyimi, “yaptığına pişman etmek” şeklinde açıklanmaktadır. Burada açıklandığı üzere kişi gönül rızası ile yaptığı bir işin neticesinde pişmanlık hisseder veya karşısındakini pişman hissettirmeye çalışır.

Burnundan Getirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Telefonumu kırdığı için onu pişman edeceğim!

- Okulda ortalığı birbirine katmış, tüm gün burnumdan getirdi.

- Ödevlerini yapmadan gelenlerin burnundan getirdi.