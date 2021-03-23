Burnunda Tütmek ne demek? Burnunda Tütmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Duyguları ifade etmek için özenle seçilen deyimler hem kısa ve öz bir şekilde hem de derin manalı bir şekilde ifade etme imkanı sunuyor. Bu deyimler uzun uzun yazılan fakat bir anlam içermeyen metinleri ortadan kaldırıyor ve kısacık cümlelere sığdırıyor.

Burnunda Tütmek Ne Demek?

Bu deyim kişinin bir başka kişiye veya bir mekana olan özlemini ifade ediyor. Özlem duygusunu net bir şekilde anlatmak için burnunda tütmek deyimi kullanılıyor.

Burnunda Tütmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Burnunda tütmek deyimi bir eşyaya veya bir mekana olan özlemin yanı sıra kişilerin birbirilerine olan özlemlerini de ifade eden bir cümledir.

Burnunda Tütmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Bu aralar memleketim burnumda tütüyor.