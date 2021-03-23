Burnu Sürtülmek ne demek? Burnu Sürtülmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler günlük yaşamda insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Burnu sürtülmek deyimi de bu tarz olan sözcüklerden bir tanesidir. Bir deyim gerçek anlamı ile kullanılmadığı için mecaz anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde cümle içinde kullanmak insanları zorlayabilir. Burnu sürtülmek ne demek? Burnu sürtülmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının cevaplarını derledik.
Burnu sürtülmek deyimi kötü bir durumu kabul etmek ve buna göre hareket etmek anlamları ile kullanılmaktadır. Deyimler tek başlarına anlam ifade etmez. Cümle içinde kullanılması gerekmektedir. Mecaz anlamlı olduğu için gerçek anlamının dışındaki anlamının bilinmesi çok önemlidir.
Burnu Sürtülmek Ne Demek?
Kişilerin savundukları olgudan vazgeçerek orta yolu bulmaları anlamı ile kullanılmaktadır. Başka bir anlamı ise eğer bir kişi uyarıları dinlemiyorsa ve yapmaması gereken şeyler yapıyorsa bunun sonucunu acı bir şekilde deneyimler ve buna burnu sürtülmek denir.
Burnu Sürtülmek Deyiminin Anlamı
Bir konu ile alakalı olarak yapmaması gereken şeyler yapan kişinin bunun sonucunda sıkıntılar yaşaması olarak ifade edilebilir.
Burnu Sürtülme Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Olgunlaşması için burnunun sürtülmesi gerekiyor.