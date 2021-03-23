Burnu Sürtülmek ne demek? Burnu Sürtülmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Burnu sürtülmek deyimi kötü bir durumu kabul etmek ve buna göre hareket etmek anlamları ile kullanılmaktadır. Deyimler tek başlarına anlam ifade etmez. Cümle içinde kullanılması gerekmektedir. Mecaz anlamlı olduğu için gerçek anlamının dışındaki anlamının bilinmesi çok önemlidir.

Burnu Sürtülmek Ne Demek?

Kişilerin savundukları olgudan vazgeçerek orta yolu bulmaları anlamı ile kullanılmaktadır. Başka bir anlamı ise eğer bir kişi uyarıları dinlemiyorsa ve yapmaması gereken şeyler yapıyorsa bunun sonucunu acı bir şekilde deneyimler ve buna burnu sürtülmek denir.

Burnu Sürtülmek Deyiminin Anlamı

Bir konu ile alakalı olarak yapmaması gereken şeyler yapan kişinin bunun sonucunda sıkıntılar yaşaması olarak ifade edilebilir.

Burnu Sürtülme Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Olgunlaşması için burnunun sürtülmesi gerekiyor.