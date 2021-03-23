Burnu Kaf Dağında Olmak ne demek? Burnu Kaf Dağında Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kibirli insanlar için söylenen diğer kalıplaşmış sözler şu şekilde sıralanabilir: Burnu Havada Olmak, Kendini Bulunmaz Hint Kumaşı Sanmak ve Fasulye Gibi Kendini Nimetten Saymak.

Burnu Kaf Dağında Olmak Ne Demek?

Burnu Kaf Dağında olmak deyimi, kendini mükemmel sanmak ve diğer insanları hakir görmek demektir. Kaf Dağı masallarda geçen bir dağ olup bu deyimde 'havada'' anlamında kullanılmıştır.

Burnu Kaf Dağında Olmak Anlamı (TDK)

Anlamı: Sürekli kendini övmek, böbürlenmek ve kendini olduğundan çok üstün görmek. Anlamı: Diğer insanların yaptıklarını görmezden gelmek, her ortamda kendini ön plana çıkarmak.

Burnu Kaf Dağında Olmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Pelin Hanım'ın burnu Kaf Dağında olduğu için benim gibi insanları önemsemez.

2- Burnu Kaf Dağında olan insanlarla arkadaş olmamalısın.