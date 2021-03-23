Burnu Havada Olmak ne demek? Burnu Havada Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Burnu havada olmak deyimi genellikle biraz küçümseme ve hoşlanmama tavrı ile birlikte söylenmektedir.

Burnu Havada Olmak Deyimi Ne Demektir?

Kendini beyenen kişiler diğer insanlara kibirle ve yukarıdan bakarlar. İşte bu durumu anlatan deyimimiz de "burnu havada olmak" deyimi olmaktadır. Bu insanlar sahip oldukları ya da olmadıkları özellikleri dolayısıyla diğer insanlara karşı küçümseyici davranırlar.

Burnu Havada Olmak Deyiminin Anlamı

Bazı kişiler kendilerini bulundukları ortamdaki diğer insanlardan çok daha üstün görürler. Üstün gördükleri bu özellikleri bazen güzellikleri, bazen zekaları bazense paraları olabilir. Üstün görülen sıfat her ne olursa olsun bu insanların davranışları kibir hakim olmakta ve insanlara tepeden bakmaktadırlar. Bu kişileri betimlemek için ise "Burnu havada olmak" deyimi kullanılmaktadır.

Burnu Havada Olmak Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Fabrikatörün kızı Necla, gecekondu mahallesine gelince arabasından indi ve çevresini saranlara tepeden baktı. Bu yüzden mahalle sakinleri Necla'yı çok burnu havada biri olarak tanıdı.