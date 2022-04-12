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Burdur’un ilk kadın Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

#Milli Eğitim Bakanı#Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Nesrin Kakırman
Burdur’un ilk kadın Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Nesrin Kakırman, görevine başladı.

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Kakırman yayınladığı mesajda "Sayın Bakanımızın tensipleriyle Burdur İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunuyorum. Bizlere böylesine değerli bir vazifeyi emanet eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e öncelikle şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kakırman’ın, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bölgenin önemli şehirlerinden biri olan, güller, göller, gönüller diyarı Burdur’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapacak olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyim. Üzerimizdeki bu vazifenin hassasiyetinin ve bizlere yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu nedenle geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel yarınlar bırakabilmek adına bütün gücümüzle mücadele ederek, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışacağımıza inanıyorum."

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#Milli Eğitim Bakanı#Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Nesrin Kakırman

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