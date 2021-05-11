Burdur'un alan kodu kaçtır? Burdur telefon kodu hakkında bilgi

Burdur şehri aynı zamanda doğal harikası ve muhteşem manzaraları ile öne çıkar. Aynı zamanda gür ormanlık alanları ve pek çok değişik çiçekleri ile beraber her sene yoğun şekilde turist çeker. Bu yoğunluk aynı zamanda telefon hatları üzerinden de gerçekleştiği için, pek çok kişi şehre ait olan alan kodunu öğrenmeye çalışıyor.

Burdur'un Alan Kodu Kaçtır?

Burdur'un alan kodu 0248 olarak öne çıkıyor. Herhangi bir yeri aramak İstediğiniz zaman sabit hatlara ulaşabilmek için şehre ait 248 alan kodunu tuşlayabilirsiniz. Bu sayede şehrin merkezi ile beraber ayrıca farklı ilçeleri üzerinden de iletişim kurmanız oldukça kolay. Özellikle gelişme göstermeye devam eden önemli şehirler içerisinde yer aldığından dolayı, şehre ait olan alan kodu merak edilmektedir.

Tarım ve hayvancılık açısından da oldukça yoğun bir bölge olarak öne çıkan Burdur, her açıdan Türkiye'nin en önemli şehirleri içerisinde yer almaktadır. Bol oksijenli havası ve ormanlık alanları ile beraber amaca uygun olarak bölgeye ulaşım sağlayabilmek için, alan kodunu kullanarak iletişim kurabilirsiniz. Bu bağlantı en bireysel olarak hem de kurumlara sağlanacak ulaşım için gerçekleştirilebilir.