Burdur plaka kodu kaçtır? Burdur ve ilçelerinin plaka harfleri

Burdur, Akdeniz Bölgesinde bulunan küçük ve şirin bir ilimizdir. Birçok gölün bulunduğu Göller Bölgesi olarak adlandırılan yerde olması önemli bir özelliğidir.

Burdur Plaka Kodu Kaçtır?

Her İlimiz gibi Burdur da trafikte bir plaka kodu ile temsil edilir. Burdur'a tahsis edilen plaka kodu 15'tir. 27 Eylül 1962 yılında yayımlanan bir yönetmelik, illerin hangi plaka kodunu alacağını düzenlemiştir. O tarihte il statüsünde olan tüm iller isim alfabetik sırasına göre plaka kodlarını almıştır. Burdur da o dönemde il olduğu için alfabetik isim sırası olan 15 rakamını plaka kodu olarak kullanır.

Daha sonraki dönemlerde bazı illerin isimleri değişmiş, bazı ilçelere de il olma hakkı verilmiştir. Ancak bu iller nedeniyle ülke genelinde plaka kodu düzenlemesine gidilmemiştir. Yeni iller 67 rakamını takip eden numaraları il olma sırasına göre almıştır. Bu nedenle Burdur'un plaka kodu da hiç değişmemiştir.

Burdur ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Her ile bir plaka kodu verildiği gibi her ilçeye de o ilçeyi temsil edecek harfler tahsis edilir. İlçelere kayıtlı olan araba, kamyon, motosiklet ve benzeri tüm motorlu araçların plakasında bu harfler bulunur. Plakalarda il kodundan sonra bu harflere yer verilir. Burdur ve ilçelerini temsil eden harfler şunlardır:

* Burdur Merkezine kayıtlı araçların plakalarında AA, AZ, A, C, DA, DZ, M, MA, T harfleri bulunur.

* Bucak İlçesine kayıtlı araçların plakalarında M, T, EA, EZ harfleri bulunur.

* Tefenni İlçesine kayıtlı araçların plakalarında FZ harfleri bulunur.

* Gölhisar İlçesine kayıtlı araçların plakalarında HZ harfleri bulunur.

* Karamanlı İlçesine bağlı araçların plakalarında KZ harfleri bulunur.

Bu harfleri bilen kişiler gördükleri motorlu araçların 15 plaka kodlu Burdur'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilir.