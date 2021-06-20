Burdur lise taban puanları 2021! Burdur LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Burdur'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Burdur'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,0539 2,87 0,1 BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 428,344 3,78 0,23 BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 392,6221 9,22 0,45 BURDUR / BUCAK / Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 388,0754 10,13 1,41 BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 387,2002 10,3 4,85 BURDUR / MERKEZ / Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,0792 13,48 3,18