Burdur hangi bölgede, haritada nerede? Burdur ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Antik kentler açısından oldukça zengin olan Burdur şehri her mevsim kapısını birçok turiste açmaktadır.

Burdur Hangi Bölgede?

Burdur'un güneyinde Antalya, Batısında Denizli şehirler, bulunmaktadır. Güneybatı bölümünde Muğla ve doğusunda Isparta şehri bulunmaktadır. Burdur coğrafi olarak Güneybatı Anadolu göller bölgesinde yer almaktadır. Ege-İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinin arasında batı geçit bölgesinde bulunmaktadır. İlin yüz ölçümü 7 175 km2'dir. Bu yüz ölçümünün 296 km2'si su satıhlarıdır.

Burdur İlçeleri Nelerdir?

Burdur ilk merkezi olmak üzere şehirde 10 tane ilçe bulunmaktadır. Bunlar Ağlasun, Bucak, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi, Yeşilova, Tefenni, Karamanlı, Kemer ve Gölhisar'dır. Burdur il genel meclisinde toplam 27 üye bulunmaktadır. İlçe belediyelerinde ise toplam 159 üye bulunmaktadır. Burdur ilinin nüfusu 267.092'dir. Bu toplam nüfustan %72'si şehirlerde geri kalanı ise köyde yaşamaktadır. Burdur ilinin yüz ölçümüne hesapla km2'ye 37 kişi düşer. Nüfus artış oranı en yüksek %7 ile Tefenni, %3 ile Çeltikçi ilçeleridir.

Burdur İklimi Nasıldır?

Burdur kışları soğuk, yazları kurak ve sıcak geçen bir geçiş iklimine sahiptir. Akdeniz bölgesinde bulunmasına rağmen geçiş bölgesi özelliklere göstermektedir. 950 rakıma sahip olan Burdur ili İç Anadolu ile Akdeniz iklimi arasında kaldığından bu her iki iklimin de özelliklerine sahiptir. Yüksek dağlar Akdeniz ikliminden ayrılmasına sebep olur. Karasal iklim özellikleri daha fazla hüküm sürer. Yazları çok sıcak, kışları çok soğuk geçen Burdur tam bir karasal iklim şehridir. Yaz ve kış ele alındığında sıcaklık -15 ve +38 arasında değişiklik gösterir. Yılın en çok yağışını kış mevsiminde kar ve yağmur şeklinde alır. Yıllık ortalama yağış miktarı 470 mm'dir.

Burdur'un Neleri Meşhur?

Burdur şehrine gezmeye gidecek olanlar için burada meşhur olan her şeyi sizler için araştırdık. Burdur'da bakırcılar çarşısına bulunan hediyelik eşyalar oldukça meşhurdur. Tamamen el işçiliği olan eşyalar hediyelik eşya olarak tercih edilir. Son zamanlarda en çok ziyaretçi alan yerlerden olan Salda Gölü yine Burdur şehrinde bulunmaktadır. Salda Gölü 1989 senesinde doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Salda Gölü Türkiye'nin en derin gölleri arasında bulunmaktadır. Beyaz kumsalı ve temiz suyu ile tüm herkesin ilgisini çeken bir göl olan Salda Gölü güzelliğini tescillemiştir. Ziyaret edilmesi gereken diğer yerler ise Ulu Camii, Burdur Gölü, Bakibey Konağı ve Burdur Arkeoloji müzesidir. İnsuyu Mağarası da yine herkesin dikkatini çeken bir doğal güzelliktir. Türkiye'de turizme ilk açılan mağaralardan biri olan İnsuyu Mağarası kalkerden oluşmaktadır. İçerisinde sarkıt ve dikitler bulunmaktadır.

Burdur'un Yöresel Lezzetleri

Burdur kendine has lezzetleri bulunan şehirlerden biridir. Yöresel yemeklerinin arasında Mürdümek Aşı, Arabaşı Çorbası, Haşhaşlı Ekmek, Burdur Usulü Peynirli Pide, Gazel Böreği, Mısır Böreği, Dirmil Kebabı, Teneke Kebabı, Testi Kebabı, Gölhisar Kavurması, Sarma Aşı, Erikli Et, Burdur Şiş, Sülük Aşı, Bulamaç Aşı, Tatar ve Çekme bulunmaktadır. Burdur şehrine gezmek için gidecek herkese önerilen başlangıçlar, ara sıcaklar ve ana yemekler bu şekildedir. Tatlılar ise İncir Dolması, Pelte, Demir Tatlısı, Burdur Muhallebisi, Havuç Tatlısı, Kenevir Helvası, Haşhaş Helvası ve Kabak Tatlısıdır. Burdur'a giden herkese önerilen tatlılar bu şekildedir. Her şehrin kendi yöresine özgü lezzetleri vardır bu lezzetlerin mutlaka yerinde tadılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.