Burdur hangi bölgede, haritada nerede? Burdur ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Burdur'un yapısı genellikle Yörüklerden oluşmaktadır. Özellikle her yıl yaylalarda düzenli olarak Yörük Festivalleri yapılmaktadır. Bu nedenle bu güzel şehir pek çok yerli ve yabancı turist tarafından merak edilmektedir.

Burdur Hangi Bölgede?

Burdur Akdeniz Bölgesinde bulunan şehirlerimizden birisidir. Akdeniz Bölgesinin son zamanlarda yıldızı parlayan şehirlerimizden olan Burdur özellikle Salda Gölü ile dikkat çekmektedir. Göller Yöresi olarak ifade edilen alanın odak noktasında bu şehrimiz bulunmaktadır. Pek çok ilçeye sahip olan Burdur nüfusu az olsa da yerli ve yabancı ziyaretçiler akın etmektedir.

Burdur Haritada Nerede?

Burdur Göller Yöresi olarak ifade edilen bölgede bulunmaktadır. Haritaya bakıldığında Akdeniz Bölgesinde olduğu görülen Burdur ilinin komşuları arasında Afyon, Isparta, Antalya, Muğla ve Denizli ili bulunmaktadır. Burdur ili ile Isparta ili arasında 32 kilometre mesafe bulunmaktadır. Antalya iline ise yaklaşık 1 saat 45 dakika sürede ulaşmak mümkün olmaktadır.

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Burdur İlçeleri

Akdeniz Bölgesinde bulunan Burdur ilinin toplamda 10 ilçe bulunmaktadır. Her bir ilçenin farklı özellikleri bulunmaktadır. En büyük olanı ise Gölhisar ilçesidir. Ayrıca Burdur ilinin en küçük ilçesi ise Kemer ilçesi olmaktadır. Burdur'un ilçeleri şunlardır:

- Ağlasun

- Altınyayla

- Bucak

- Çavdar

- Çeltikçi

- Gölhisar

- Karamanlı

- Kemer

- Tefenni

- Yeşilova

Burdur'un ilçelerinden olan Ağlasun ilçesinde 6 mahalle ve 9 adet köy bulunmaktadır. Altınyayla ilçesinde ise 4 mahalle ve 5 adet köy bulunmaktadır. Burdurun diğer ilçelerinden olan Bucak ilçesinde 28 mahalle, 35 köy bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Çavdar ilçesinde 11 mahalle ve 10 köy bulunmaktadır. Çeltikçi ilçesinde 2 mahalle 6 köy, Gölhisar ilçesinde 10 mahalle, 12 köy ve Karamanlı ilçesinde ise 12 mahalle ve 8 adet köy bulunmaktadır.

Burdur Haritası

Burdur ilinin haritasına bakıldığında % 60'lık kısmının dağlık, 'luk kısmının ise ovalık olduğu görülmektedir. Geri kalan kısmı ise plato ve yaylardan oluşmaktadır. Göl haline gelmiş olan çöküntüler, kanyonlar ve mağaralar oldukça fazladır.

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Burdur ilinin nehir ve ırmakları olmasa da akarsuları çok zengin olmaktadır. Ovaları ise sular ve göller beslemektedir. Başlıca akarsuları Alakır Çayı ve Burdur Çayıdır.

Burdur Nüfusu

Burdur ili ülkemizdeki iller arasında nüfusu az olan illerimizden birisi olmaktadır. 2019 yılına göre nüfusunda artış gösteren Burdur nüfusu 270.796 olmaktadır. Burdur ilinin bu nüfusunun 136.377 kişisi erkek, 134.419 kişisi ise kadınlardan oluşmaktadır.

Yüzölçümü 7.174 kilometrekare olan Burdur ilinde kilometrekareye 37 insan düşmektedir. 2018 yılına bakıldığı zaman ise ili nüfusunun 269.926 olduğu görülmektedir. 2017 yılında Burdur nüfusu 264.779 olur iken bu nüfusun 133.026'sı erkeklerden, 131.753'ü ise kadınlardan oluşmaktadır.

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Burdur İklimi

Burdur ili İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri arasında geçit iklimi özelliğine sahiptir. İl içerisinde iklim genellikle kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir. Yıllık olarak yağışın büyük bir bölümü kış aylarında görülmektedir. Kış aylarında yağış yağmur ve kar şeklinde görülen Burdur ilinde ortalama yıllık yağış miktarı 472,1 mm'dir.

Burdur ilinde yıl içerisinde ilk donlar kadım ayında görülmektedir. Bununla birlikte son donlar ise nisan ayının ikinci yarısına kadar devam etmektedir.