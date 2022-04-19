Burçların Elementleri Nelerdir, Ne İşe Yarar Ve Özellikleri Nelerdir?

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Her bir burç, birbirinden farklı elementler sınıfına girer. Astrolojik birtakım öngörülerde bulunulurken direkt olarak ilk başta bu burçların element türüne bakılır. Sonrasında yıldızların hareketleri itibariyle bazı gelecek değerlendirmeleri yapılır.

Burçların Elementleri Nelerdir?

Astrolojide 4 farklı element türü vardır. Burçlar da bu elementlerden herhangi birisine dahil olarak bir tanımlamaya tabi tutulurlar. Bu elementler ateş, su, toprak ve hava şeklindedir. Bazı kültürlerde bu elementler bütün bir güç olarak ele alınmış ve yaşamsal enerji şeklinde bir tanımlamaya tabi tutulmuşlardır.

Ateş elementi grubuna dahil olan burçlar arasında Koç, Yay ve Aslan yer alıyor. Bunun yanı sıra hava elementi sınıfında ise Terazi, İkizler ve Kova burçları mevcut bulunuyor. Toprak elementi kapsamına dahil olan burçlar Başak, Boğa ve Oğlak şeklindedir.

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Su elementi bünyesinde yer alan burçlar ise Akrep, Balık ve Yengeç burçlarıdır. Genel olarak Astrolojide burçlar, element türlerine uygun olarak bu şekilde dağılmışlardır. Her bir elementin kendisine yönelik olarak sahip olduğu özelliklerin bir şekilde burçlara da yansıdığı düşünülür.

Burçların Elementleri Ne İşe Yarar?

Burçların elementleri, burçların genel karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmaya ve o burcu net bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur. Her bir burcun doğrudan kendisine ait birtakım özellikleri vardır. Ancak bu özellikler elementlerle ilişkilendirildiğinde çok daha net ve kapsamlı bazı öngörülerin elde edilmesi imkânını verir.

Burçların elementlerinden yola çıkılarak onların astrolojik tahminlerde nasıl bir sürece dahil olacağı açıkça görülebilir. Bu yüzden birçok astrolog en başta elementleri, sonra burçları ve daha sonra ise yıldız hareketlerini dikkate alarak bazı değerlendirmelerde bulunur.

Bunları her birinin bir uyum içinde ele alınması, astroloji çalışmalarının en temel dinamiğidir. Burçların elementleriyle burçları anlamanın yanı sıra birçok astrolog aynı zamanda ilgili burca özel şekilde başka verilerden de yararlanır.

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Yükselen ve ay burçlarının neler olduğu, doğum haritasında gezegenlerin hangi burçlarda mevcut bulundukları gibi bazı önemli noktalar da yine astrolojik tahminlerin başarıyla yapılmasını sağlar. Bu önemli veriler elementlerin ne derece ilgili burç üzerinde gücünü etkin bir şekilde gösterdiğini de anlamaya fırsat verirler.

Burçların Elementlerinin Özellikleri Nelerdir?

Burçların elementlerinin tümü, kendi nezdinde birtakım önem arz eden özellikleri bünyelerinde barındırırlar. Her bir elementi sadece sahip oldukları baskın özellikleri itibariyle birbirlerinden kolayca ayırabilmek mümkündür.

Ateş elementi grubunda yer alan burçlardan olan Koç, Aslan ve Yay burçları, yeterince enerjik ve sıcak burçlar olarak tanımlanırlar. Aynı zamanda yaşam dolu olmaları ve liderlik ruhunu bünyelerinden barındırmaları gibi birtakım nitelikleri de vardır. Maceracı, inisiyatif almayı seven ve dominant kişilik yapılarına da sahiptirler.

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Toprak elementinde bulunan Başak, Boğa ve Oğlak burçlarındaki kişiler sabırlı, sükunetli ve sakin yapılarıyla dikkat çekerler. Kararlı olmakla birlikte daima hayalden uzak daha gerçekçi adımlar atmaktan hoşlanırlar. Daima sevdiği yakınlarını güçlü bir koruma içgüdüsüne sahip olurlar.

Hava elementinde yer alan Terazi, Kova ve İkizler burçlarına dahil olanların insan ilişkileri ve iletişimleri oldukça iyidir. Kendilerini başarıyla ifade eder ve daima dışadönük güzel sosyal ilişkiler kurabilirler.

Su elementi grubunda bulunan Balık, Akrep ve Yengeç burçlarındaki kişilerin ise sezgisel açıdan duyarlılıkları oldukça fazladır. Biraz duygusal yönleri ön plandadır. Her ortama uyum sağlama ve empati yetenekleri çok iyi şekilde gelişmiştir. Şefkatli ve yeterince korumacı bir özellikleri de vardır.