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Burada nasıl yazılır? TDK'ya göre burada kelimesinin doğru yazımı..

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Burada nasıl yazılır TDKya göre burada kelimesinin doğru yazımı..

Harf eksikliği ya da fazlalığı ile beraber yanlış kullanılan sözcükler içerisinde ‘burada’ kelimesi gelir. Peki, burada nasıl yazılır? TDK'ya göre burada kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

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Türkçedeki bazı kelimeler yazılırken harf üzerinden birtakım hatalar yapılır. Bu hatalar sadece yazım değil aynı zamanda okunuş üzerinden de meydana gelir. O yüzden Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınmaya çalışılır.

BURADA NASIL YAZILIR?
Günlük yaşam içerisinde oldukça fazla kullanılan bu kelimenin doğru yazımı, ‘Burada’ şeklinde öne çıkıyor. Yani arada kullanılan sesli harfler eksiksiz bir şekilde ele alınmalı ve buna göre değerlendirilmelidir. ‘Bu yerde’ anlamı ile beraber değerlendirilen burada kelimesi, tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir.

TDK'YA GÖRE BURADA KELİMESİNİN DOĞRU YAZIMI
Türk Dil Kurumu verilerine uygun şekilde ele alındığı vakit, bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı şu şekildedir;

Burada (Doğru)

Burda (Yanlış)

Kelimenin yanlış ve doğru yazımını bakmak suretiyle bunu ayırt etmek oldukça kolaydır. Böylece doğru yazımını öğrenmek suretiyle aynı zamanda okunuşu da doğru şekilde ele alınabilir.

 

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