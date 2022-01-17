Burada nasıl yazılır? Burada kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük yaşamın en yaygın kullanılan sözcükleri arasında burada kelimesi gelmektedir. Özellikle yazın söz konusu olduğu zaman birçok farklı yerde kullanılır. Ancak aynı zamanda oldukça fazla şekilde yazım hatası yapılmaktadır. Bu kelimenin yazım hatasından kurtulmak adına Türk Dil Kurumu üzerinden gerekli bilgiler alınır.

Burada Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden bakıldığı zaman doğru şekilde yazılışı, ‘Burada’ olarak ifade edilmektedir. Özellikle halk arasında yapılan yanlış yazım ve okuma, ‘Burda’ kelimesi üzerinden yaşanmaktadır. Yani ortadaki sesli harf kullanılmadığı zaman bu noktada yazım hatası meydana geliyor. Yaşanan yazım hatası ile beraber paralel olarak okuma hatası da oluşmaktadır.

Burada Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Her ne kadar günlük yaşamda çok fazla kullanılsa bile, oldukça fazla yazım hatası yapılan sözcükler içerisinde burada kelimesi gelmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelime doğru şekilde ‘burada’ olarak yazılmaktadır.

‘’Bu işi bugün burada bitireceğiz.’’

Yukarıda verilen örnek kapsamında cümle içerisinde doğru yazım ile beraber kullanılabilir. Aynı zamanda doğru yazım eşliğinde doğru okuma üzerinden de böylece kullanılabilir.