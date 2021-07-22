Bumerang Nedir, Nasıl Atılır? Bumerang Kuralı Ve İspatı..

Bumerang kullanımı oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. İlk zamanlarda bumerang kullanımı avlanmak için sıklıkla tercih edilmekte olan bir aletti. Ancak atıldığı noktadan geri dönme özelliğine sahip değildi. Atıldığı zaman bulunduğu noktaya tekrar dönebilen bumeranglar ise spor amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Bumerang Nedir, Nasıl Atılır?

Bumerang, kendisine özgü eğimli bir yapıya sahip olan araçlardır. Bumerang havada giderken kanadının kavisli kısımlarından ve düz kısımlarından geçen hava akımları ortaya basınç farkı çıkarır. Basıncın düşük olduğu kısım üzerinde ise daha net bir şekilde kuvvet gözlemlenir. Bu kuvvet ise kaldırma kuvveti olarak da ifade edilmektedir. Bumerang tasarımı aslında tamamen bu prensibe göre tasarlanmıştır. Kanatlarının kenarları hava akımını en iyi şekilde alarak bumerangın hareketlerini şekillendirir.

Bumerang atılırken nasıl atıldığı da oldukça önemlidir. Bumerangın iyi bir şekilde gitmesi için dönme düzlemi yere dik gelecek şekilde atılması gerekmektedir. Bumerang hem kendi etrafında dönerken hem de ileriye doğru bir rota izler. Bumerangın kanatlarının yüzeyleri yere diktir. Kanatların yüzeyinin de yere dik olması bumerangın dönmesine ve dairesel bir şekilde ilerlemesine olanak sağlar. Bumerang eski zamanlarda av aleti olarak kullanılsa bile günümüzde hobi amaçlı olarak ve spor maksadı ile hala kullanılmaya devam edilmektedir.

Bumerang Kuralı ve İspatı

Bumerang, ağaçtan yapılmış olan kıvrık bir av aleti olarak bilinmektedir. Aynı zamanda spor amaçlı ve hobi amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Bumerangın hareket edebilmesi için kanadının iki farklı yüzü bulunmaktadır. Bir yüzü düzken diğer bir yüzü ise kavisli bir yapıdadır. Bu şekilde bumerang atıldığı zaman havada bir basınç farkı meydana gelir. Oluşan basınç farkının kaldırma kuvveti ile birlikte ilerlemesi durumunda ise doğrudan bir etki gösterir.

Bumerangın iki kanadı bulunmaktadır. Bu kanatların bir tarafı ise diğerine göre daha fazla sivri bir yapıya sahiptir. Kanatların sivri olan bir kısmı iç tarafa doğru bakarken diğer bir sivri kısım işe dış kısma bakmaktadır. Bumerangın hareket etmesinde ise hem kaldırma kuvveti hem de basıncın etkisi olduğunu söylemek mümkündür.

Aynı zamanda bumerang hareketinin yani hem kendi etrafında dönerek hem de ileriye doğru ilerlemesinin bumerang şekli ile de bağlantısının olduğu söylenebilir.