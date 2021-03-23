Buluttan Nem Kapmak ne demek? Buluttan Nem Kapmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Buluttan nem kapmak deyimi, alıngan insanlara karşı kullanılan ve kültürümüzdeki çoğu insanı yansıtan deyimler arasındadır.

Buluttan Nem Kapmak Ne Demek?

Bazı insanlar, olaylar karşısında olduğundan daha fazla alınganlık gösterebilirler. Küçücük bir şeyi büyütüp, aslında dert edilmeyecek meseleleri dert haline getirirler. Bu tip insanlar, olması gerekenden daha fazla alıngan insanlardır. Buluttan nem kapmak deyimi de, böyle insanlar için söylenen bir deyimdir.

Buluttan Nem Kapmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Çok alınganlık göstermek, en küçücük bir şeye karşı bile alıngan olmak.

Buluttan Nem Kapmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Sevgi o kadar alıngan birisi ki, adeta buluttan nem kapıyor.

- Ayşe’nin yanında okuldan bahset me, ne de olsa buluttan nem kapan birisi.

- Buluttan nem kapmak diye buna denir, nereden çıkardın onun senin hakkında konuştuğunu.