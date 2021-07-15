Bulut depolama nedir, ne işe yarar? Bulut depolama hizmetinin faydaları nelerdir?

Dünya çapında çok önemli şirketlerin verdiği hizmet kapsamında Bulut depolama ön plana çıkıyor. Başta şirketler olmak üzere günümüzde artık bireysel olarak da bu hizmeti almak mümkün. Böylece bilgisayar ya da cep telefonu ile beraber birçok farklı cihaz kapsamında verileri daha geniş alanda saklama imkanı elde ediliyor.

Bulut Depolama Nedir?

Üçüncü bir tarafın sağladığı şirket kapsamında veriler için gerçekleştirilen depolama hizmeti bulut depolama olarak bilinir. Böylece internet ya da başka bir ağ üzerinden, depolanmış olan verilere ulaşım imkanı sağlanır. Bu da herhangi bir şirket bazında dosya ve dokümanları gereğinden fazla birikmesini engeller.

Sadece bunlar değil aynı zamanda bilgisayar sistemleri üzerinden de depolama imkanı sağlayarak bilgisayarların daha sağlıklı şekilde çalışmasına olanak verir. Günümüzde artık bilgisayar ve cep telefonu ile beraber birçok farklı alanda bulut depolama sistemi değerlendirilmektedir. Hatta mail listeleri ya da televizyonlar üzerinden de etkin bir kullanım olanağı veriliyor.

Bulut Depolama Ne İşe Yarar?

Bulut depolama birkaç farklı sunucudan oluşan önemli bir ağ çeşidi olarak ifade edilir. Bu bağlamda ortak şekilde birçok farklı verinin saklanması konusunda önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bunu basit bir şekilde anlatmak gerekirse cep telefonlarındaki video ve fotoğraflar artık cihazlarda fazla yer kaplamıyor. Çünkü bulut depolama hizmeti sayesinde, akıllı telefonları dolduran birçok fotoğraf ve video ile dosyalar bulut sisteminde yer almaktadır.

Günümüzde önemli oranda verilen altyapı güvenlik sistemi sayesinde, rahatlıkla bulut depolama sistemi pek çok kişi tarafından değerlendiriliyor. Zira birçok farklı dev teknolojik şirketler bu konuda artık müşterilerine bulut depolama hizmeti sağlıyor.

Bulut Depolama Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Sağladığı birçok farklı fayda ve avantaj ile beraber Bulut depolama günümüzde önemli bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda bulut teknolojisi olarak da bilinen bu depolama sistemi, her geçen gün daha fazla kişi tarafından değerlendiriliyor.

- Elbette ilk başta daha fazla depolama alanı sağlar.

- Hızlı veri transferi sunar.

- Yedekleme imkanı sağlar.

- Tüm bu olanaklar ile önemli bir maliyet tasarrufu oluşturur.

- Devamlı olarak artan verilerin arşivlenmesine olanak tanır.

- Yetki ve takip gibi altyapı karmaşasını ortadan kaldırır.

Yukarıda verilen avantajları ve faydaları ile beraber bulut teknolojisi çağın en önemli yapıları içerisinde yer almaktadır. Tabii bulut teknolojisini ya da depolama sistemini kullanmak konusunda tereddüt eden kişiler de bulunuyor. Ancak zaten Facebook bile bir depolama sistemi olarak öne çıktığı için, aslında ister istemez herkes bu sistemleri değerlendirmektedir.

Bulut Depolama Nerelerde Kullanılır?

Kullanımı her geçen zaman daha da artış gösteren Bulut depolama sistemi birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

- Özellikle birçok farklı şirketin verilerin depolanması için kullanılır.

- Cep telefonu ya da tablet üzerindeki video ile fotoğraf gibi dosyalar depolanır.

- Farklı mail adresleri üzerindeki bilgileri depolanır.

- Birçok farklı beri, dosya, video ya da fotoğraf gibi unsurlar ortak şekilde depolanır.

- Özellikle GSM operatörlerin son zamanlarda müşterine sağladığı bir hizmet olarak da öne çıkar.

Artık farklı cihazlar üzerinde birikim yaşanmadan Bulut depolama sistemi sayesinde rahatlama imkanı elde ediliyor.