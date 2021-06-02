Buluş Nedir? Tdk'ya Göre Buluş Kelimesi Ne Anlama Gelir? Bulu Sözlük Anlamı

Buluş kelimesi ortada olmayan bir yenilik ve icat keşfetmek anlamında kullanılan bir kelimedir. İcat kelimesiyle eş anlamlı bir kelime olarak gündelik hayatta kullanılmaktadır.

Buluş Nedir? Türk Dil Kurumuna Göre Buluş Kelimesinin Anlamı Nedir?

Buluş kelimesi varlığı hiç ortada olmayan icat eden kişinin kendi yeteneklerini özelliklerini ve imkanlarını bir araya getirerek ortaya çıkardığı yenilik olarak kabul edilmektedir. Buluş yapmak birçok insan için önemli ve değerli kabul edilmektedir.

Türk Dil kurumuna göre buluş kelimesi ise ilk kez yeni bir araç yahut yöntem veya teknik yaratma işi olarak kullanılmaktadır. Buluş olması için yapılan yeniliğin daha önce yapılmamış olması bu unvanı kazanması için gereklidir.

Buluş Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Buluş kelimesi sözlük anlamı da ortada olmayan yeni bir keşif, teknik, tarz, araç, yöntem yaratma işidir. Buluş kelimesinin diğer bir sözlük anlamı ise aradığı bir şeye kavuşmak veya aradığını bulmak olarak bilinmektedir.

Buluş kelimesi isim olarak kullanıldığında farklı bir anlama gelmekte fiil olarak kullanıldığında ise buluşma ve bir araya gelmek şeklinde kullanılmaktadır. Buluş kelimesi tek başına kullanıldığında ise sadece icat etmek, yenilik bulmak olarak kabul edilmektedir.