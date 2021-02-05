Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar Ah Vatanım Demiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Ülkemizde atasözleri pek çok konuda büyüklerimiz tarafından söylenegelmiştir. Bu atasözleri pek çok konuda olabileceği gibi, gurbet özlemi gibi konularda da olabilmektedir. İşte bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş atasözü de bu tür atasözlerinden biridir. Peki, bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş atasözünün anlamı nedir? Bu atasözü cümle içinde nasıl kullanılmalıdır? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.
Bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş atasözü, kişinin başka bir yerde yaşayamayacağı, kendi vatanına dönmek istediği anlamına gelmektedir.
Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar Ah Vatanım Demiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kaldığı yer her ne kadar güzel olursa olsun, kendisine ne kadar iyi bir ortam sunulmuş olursa olsun, yine de kendi vatanında, doğup büyüdüğü yerde yaşamak ister. Başka bir yerde yaşamaya başladığında kendi memleketine özlem duyar. Yaşadığı yerdeki mutluluk ona yetmez, o mutluluğu kendi memleketinde yaşamak ister.
Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar Ah Vatanım Demiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sen bana kal diyorsun da, bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş.
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