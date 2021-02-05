Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar Ah Vatanım Demiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş atasözü, kişinin başka bir yerde yaşayamayacağı, kendi vatanına dönmek istediği anlamına gelmektedir.

Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar Ah Vatanım Demiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kaldığı yer her ne kadar güzel olursa olsun, kendisine ne kadar iyi bir ortam sunulmuş olursa olsun, yine de kendi vatanında, doğup büyüdüğü yerde yaşamak ister. Başka bir yerde yaşamaya başladığında kendi memleketine özlem duyar. Yaşadığı yerdeki mutluluk ona yetmez, o mutluluğu kendi memleketinde yaşamak ister.

Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar Ah Vatanım Demiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen bana kal diyorsun da, bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş.