Bulaşık Makinesi Neden Su Almaz? Yeni Bulaşık Makinesinin Su Almamasının Sebebi

En can sıkıcı durumlardan biri olarak bulaşık makinelerinde su almama sorunudur. Özellikle en çok kullanılan beyaz eşya olarak öne çıkan bulaşık makineleri, mutlaka düzenli olarak çalışmalıdır. Tabii bazı durumlarda ve birtakım sebeplerden dolayı su almama sorunu ile karşı karşıya kalmak mümkün.

Bulaşık Makinesi Neden Su Almaz?

Bulaşık makinesinin su almamasının belli başlı bazı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle bulaşık makinesi üzerinde meydana gelen bazı problemler sebebiyle bu durum ortaya çıkmış olabilir. Genel olarak ise bulaşık makinesinin su almamasındaki temel sebepler arasında şunlar geliyor;

- Makinenin arka bölümünde bulunan su alma hortumu kıvrılmış olabilir.

- Musluktan su gelmiyor olabilir.

- Makine kapağı tam kapanmamış olabilir.

Tabii bunların dışında ev ya da iş yeri ile beraber farklı yerlerde yaşanan bir su kesintisi de mümkün olabilir. Tüm bunların dışında günümüze bulaşık makineleri artık teknolojik seviyede çok üst noktalara ulaştığı için kendi mekanizması içerisinde de problemler söz konusu olabilir. Böyle durumlarda ise mutlaka servis desteği almak ve kontrol ettirmek en önemli hususlar içerisinde yer almaktadır. Ancak tabii öncelikle yukarıda verilen unsurlar incelenmeli ve problemin bunlardan biri olup olmadığı anlaşılmalıdır.

Yeni Bulaşık Makinesinin Su Almamasının Sebebi

Genel anlamda yeni boşluk makinesi üzerinde su almama sebebi yaşanabilen durumlar içerisinde geliyor. Hem teknolojik açıdan meydana gelen sorunlar hem de diğer faktörler üzerinde problemler oluşabilir.

- Su giriş valfi (Ventil) problemi

- Emniyet sivici

- Musluk üzerinde yaşanan problemler

- Pervane

- Deterjan seçimi

- Bulaşık makinesi üzerindeki kod problemi

Genel anlamda bu ve benzeri problemler ile beraber bulaşık makinesine su alma sorunu yaşanabilmektedir. Tabii özellikle mutlaka bulaşık makinesinin arka kısmındaki hortum ile beraber musluktan su gelip gelmemesi incelenmelidir. Ayrıca bulaşık makinesinin kapağının tam olarak kapanıp kapanmadığı da önemli unsurlar içerisinde yer alıyor.

Bulaşık Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapılmalıdır?

Bulaşık makinesi su almadığı zaman öncelikle bireysel bazı kısımlar kontrol edilmelidir. Elbette burada ilk olarak bulaşık makinesinin kapağı, musluk ve arka kısmındaki hortum incelenmelidir. Bu kısımlarda herhangi bir sorun görünmüyorsa o vakit mutlaka uzman bir destek alınması gerekir. Böylece daha büyük bir problem çıkmadan sorun kısa bir zaman içerisinde çözülür.