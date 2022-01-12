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Bulaşıcı hastalıklar nelerdir ve nasıl bulaşır? Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları

#Bulaşıcı Hastalıklar#HIV#Hepatit C
Bulaşıcı hastalıklar nelerdir ve nasıl bulaşır Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları

Günümüzde çok sayıda bulaşıcı hastalık olduğu bilinmektedir. Bu bulaşıcı hastalıkların sayısı eskiye göre azalsada halen devam eden bulaşıcı hastalıklar olduğu görülmektedir. Bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için korunma yollarını denemek gerekmektedir. Bulaşıcı hastalıklar nelerdir ve nasıl bulaşır? Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Bulaşıcı hastalıkların bazıları tedavi ile geçse de bazı bulaşıcı hastalıkların ölümcül etkileri olabilmektedir. Bundan dolayı bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olmakta yarar vardır. Özellikle beslenme düzenine mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü vücudu dirençli olmayan kişiler daha kolay bir şekilde hastalığa yakalanmaktadırlar. Bundan dolayı bulaşıcı hastalıklardan korunmak için herkesin duyarlı olması lazımdır.

 Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir ve Nasıl Bulaşır?

 Bulaşıcı hastalıklar, birçok farklı yolla taşınan ve bulaştığı kişiyi hasta eden bir virüstür. Yani bu tip hastalıklar kişiden kişiye geçebilir. Ayrıca hayvandan insana geçen bulaşıcı hastalıklarda bulunmaktadır. Bundan dolayı her bulaşıcı hastalığa karşı dikkatli olmak gerekir. Son yıllarda bazı hastalıklar etkisini kaybederken bazı hastalıklar ise artarak devam etmektedir.

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 Özellikle temizlik konusuna herkesin çok önem vermesi gerekmektedir. Çünkü hijyenin olmadığı ortamlarda virüs hızla yayılır. Bu durum çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu hastalıklar arasında grip ve nezle gibi hafif hastalıklar görülebilir. Ancak daha ciddi hastalıklar yaşandığı zaman iş işten geçmiştir. Çünkü birçok hastalık tehlikelidir ve insanı ölüme kadar götürebilir. Hepatit, sıtma, tüberküloz, tifo, AIDS, tetanos, covid-19 ve daha birçok bulaşıcı hastalık bulunmaktadır.

 Özellikle yakın zamanda ortaya çıkan Covid-19 hastalığı birçok canın kaybedilmesine neden olmuştur. Bu gibi hastalıklara karşı önlem alınmadığı takdirde durum kötüye gitmektedir.

 En yaygın bulaşıcı hastalıklar;

 Hepatit B

 Bu hastalık halk arasında sarılık olarak bilinmektedir. Sarılığa yakalanan kişilerde karaciğer iltihaplanması ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık birçok açıdan tehlikeli durumlar yaratmaktadır. Türkiye'nin değişik bölgelerinde bu hastalığa yakalanma şansı bulunmaktadır. Ayrıca hastalığın görülme sıklığı değişiklik göstermektedir. Hepatit B virüsü siroz ve karaciğer kanserine de yol açabilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişi civarında hepatit B hastası bulunmaktadır.

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 Tüberküloz (Verem)

 Tüberküloz hastalığı oldukça kötü hastalıklardan birisidir. İnsandan insana bulaşan bu hastalık önce akciğerde ve daha sonra ise tüm vücutta görülmektedir. Tüberküloz hastalığı eski dönemlere bakıldığı zaman azalma eğilimi göstermektedir.

 AIDS

 Tüm dünyanın en korktuğu bulaşıcı hastalıklardan birisidir. Özellikle HIV taşıyıcısı olan kişilerin artması bu hastalığı yaymaktadır. Hastalığın bulaşma yolu ise cinsel ilişkidir. Bundan dolayı HIV taşıyan kişilere karşı farklı bir gözle bakmamak gerekir. Çünkü AIDS tokalaşma, dokunma veya hava yoluyla bulaşmaz.

 Hepatit C

 Hepatit C hastalığı karaciğer yetmezliğine yol açan ölümcül bir hastalıktır. Karaciğer yetmezliği taşıyan kişiler için hayat çok zor geçmektedir. Çünkü karaciğer yetmezliği kötü sonuçları beraberinde getirmektedir.

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 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

 Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için öncelikle temiz olmak gerekmektedir. Herkesin temizliğine özen göstermesi ve ellerini sık sık yıkaması gerekmektedir. Tabi bu tek başına bir çözüm değildir. Bunun için insanların duyarlı şekilde hareket etmeleri de çok önemlidir. Örneğin bulaşıcı hastalığa yakalanan birinin hastalığı temas veya hava yoluyla bulaşıyorsa eğer bu kişinin diğer insanları düşünmesi gerekir. Çünkü hastalık yayıldığı sürece önünü kesmek çok zordur.

 Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için etkili yöntemler;

 - Elleri düzenli olarak yıkamak,

 - Aşı olmak,

 - Güvenli bir şekilde cinsel ilişki yaşamak,

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 - Kişiye özel eşyaları paylaşmamak,

 - Besinleri (sebze, meyve vb.) tüketirken bol su ile yıkamak,

 - Yiyecekleri doğru yöntemler ile saklamak,

 - Hasta olunduğunda insanlar arasına karışmamak.

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#Bulaşıcı Hastalıklar#HIV#Hepatit C

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