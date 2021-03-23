Bulanık Suda Balık Avlamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bulanık suda balık avlamak belirli durumlar için söylenmektedir. Diğer yandan bu deyim bazı insanların kişilik özelliklerini de yansıtmaktadır.

Bulanık Suda Balık Avlamak Deyimi Ne Demektir?

Bulanık suda balık avlamak deyimi kullanım amacı bazı durumlardan yararlanarak kendi çıkarlarını gözetmek olmaktadır. Bu durumlar genellikle karmaşanın hakim olduğu olaylar olmaktadır.

Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı

Karışık bir durumda kendi çıkarlarını korumak ve onları arttırmak için uğraşan kişiler için bulanık suda balık avlamak deyiminden yararlanılmaktadır. Bu kişiler ihtiyaç çözüme kavuşturulması uğraşmak yerine kendi çıkarları için daha çok zor hale bile getirilebilir. Bu bazı insanların kişiliklerini de oluşturmaktadır.

Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

İnsanlara yardım etmek nedir bilmeyen bu kişiler kendi çıkarlarını korumak uğruna bulanık suda balık avlamaya çalışırlar da şu durumu bir çözeyim demezler.