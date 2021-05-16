Bükreş Antlaşması Nedir? Bükreş Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Özellikle Osmanlı devleti batıda ve doğuda birçok toprak kayıpları yaşamıştır. Yeni toprak arayışları ve batılı devletler seviyesine gelmek isteyen Rusya için Osmanlık topraklı son derce ideal olmaktaydı.

Bükreş Antlaşması Nedir?

Bükreş Antlaşması ile birlikte Osmanlı ile Rus devleti arasın da ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmadan önce daha çok Osmanlı Devleti ile sürekli çatışma halinde olan devlet Avusturya olmaktadır.

Özellikle Osmanlı içinde olan bazı toplulukların da isyan etmesi sonucunda Ruslar açısından Bükreş Antlaşması oldukça karlı olmaktaydı. Osmanlı egemenliği altında bulunana ve yaklaşık olarak 400 yıldır egemen olan Sırplar Fransız ihtifalinden etkilenmiştir. Bu nedenle Sırp birlikleri içten isyan çıkararak Ruslar da dışarıdan isyan çıkararak Osmanlı devletine isyan etmişlerdir.

Bükreş Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Bükreş Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçeklesen bir anlaşmadır. Fakat anlaşma maddelerine bakıldığı zaman aslında en çok Sırp millerinin işine yaradığı bilinmektedir.

Bükreş Antlaşması Tarihi ve Özeti

Bükreş Antlaşması 5 Temmuz 1812 yılında imzalanan bir anlaşma olmaktadır. Bu anlaşma ile Osmanlı devleti ile Rusya arasında savaş halinde olan ilişkileri daha ılımlı bir havaya götürmek hedeflenmektedir. Kısaca anlatmak gerekir Osmanlı devleti ile Rusya arasında çıkan savaşlarda en etkili rolleri azınlıklar oluşturmaktaydı. Bu nedenle Osmanlı Devleti Bükreş Antlaşması ile Sırplara özerklik vermiştir. Bu Bükreş Antlaşması soncunda ilk özerklik alan azınlık Sırplar olmuştur.

Bükreş Antlaşması Maddeleri

Bükreş Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti birçok ezici maddeyi de kabul etmektedir. Kabul ettiği ve oldukça zararlı çıktığı bu maddeler şu şekilde olmaktadır.

Rusya; Eflak ve Boğdan ve diğer işgal ettikleri bölgeden çekilecektir. Ve bir daha bu bölgeleri rahatsız etmeyecektir.

Besarabya bölgesi koşulsuz şartsız Osmanlı devleti tarafından Ruslara bırakılacak.

Sırplar kendi içerisinde özerk bir yapı oluşturacak ve bu yapı serbest bırakılacak.

Tuna nehrinde içerisine yer alan hem Osmanlı hem de Rus gemileri serbest ticaret ve diğer faaliyetlerini yürütebilecektir.

Prut ve Tuna nehirlerinin Osmanlı devleti ve Rus devleti arasında sınır görevi üstlenecektir. Bu sınır her iki, devlet tarafından aşılmayacaktır.

Kuzeyde Kuban Irmağı’ndan güneyde Bzıb Irmağı ağzına kadar içerisinde Anapa Kalesi bulunacak şekilde Karadeniz bölgesinin büyük kısmı Osmanlıya bırakılacaktır.

Bzıb Irmağı’ndan Rioni Irmağı’na kadar olan böğlerle ise Rus devletine bırakılması uygun görülmüştür.

Bükreş Antlaşması Önemi

Bükreş Antlaşması ile birlikte ilk defa maddelerim Osmanlı devleti içinde olan bir azınlık gruba özerklik vermiştir. Bu özerklik muhtemelen Rusların baskısı sonucunda oluşmuş olmaktadır. Osmanlı devleti bu savaşta Bükreş Antlaşması içinde oldukça mantıklı gibi gözükebilmektedir. Fakat uzun süreli Bükreş Antlaşması maddelerine bakıldığı zaman oldukça karsız olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti Sırplara veriş olduğu ayrıcalıklar ve vermiş odluğu sınırlardan dolayı birçok hasar alacaktır.

Bükreş Antlaşması Sonuçları

Bükreş Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti sonuçları felaket ile sonuçlanacağa birkaç maddeye imza atmıştır. Bu maddelerin başında Sırp azınlık milletine verilen kendi kendi yönetme ayrıcalığı olmaktadır. Bükreş Antlaşması içinde bulunan bu madde yaklaşık 72 farklı azınlık millet için bir yol olmuştur. Diğer birçok gayri Müslim millet de Osmanlıdan özerklik ve bağımsızlık istemiştir.