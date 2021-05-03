Bukalemun Ne Yer? Bukalemunlar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Bukalemunlar, renk ve deseni sabit olarak bulunmayan bir hayvan türüdür. Ağaçlarda yaşadıkları bilinir. Evde beslenmesi zor olan bu hayvan, günde en az 20 ila 30 tane sinek yemektedir.

Bukalemun Ne Yer?

Bukalemunlar, genellikle böcek yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşadıkları bilinir. Bukalemunlar genel olarak hamam böceği ve canlı sinek yerler. Bu sayı günde en az 20'yi bulur. 7 ila 8 tane orta boy çekirgeyi, yaklaşık 10 tane ufak hamam böceği ile beslenirler. Bu şartlar sağlanmadığı zaman kurutulmuş halde olan karidesler de bukalemunlara besin olarak verilebilir. Bunun yanında mutlaka ek olarak yem de verilmelidir.

Bukalemunlar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Bukalemunlar, çok fazla hareket halinde olmadıklarından dolayı fazla enerji yakmayı gerektirmeyen besinler yemelidir. Buna bağlı olarak ot ve böcek gibi yiyecekleri besin olarak alırlar. Marul gibi taze yeşillik olan besinler de besin olarak verilebilir. Bazı zamanlar et katkısı bulunan mamalar da verilebilir.

En çok sevdikleri yemek ise doğada kendi halinde buldukları böcek ve sinek türleridir. Bu hayvan türü, çoğunlukla çöl iklimine benzer yapısı olan yerlerde yaşadıklarından dolayı çok fazla su içme gereksinimi yaşamazlar. Bunun haricinde yine de suyunu ve bakımını eksik etmemek gerekir. Bukalemunun kaldığı yer için ise uygun bir yer ayarlanmalıdır. Kalacağı yer yan, üst ve alt tarafı kümes tel ile kaplanması uygundur. Bu kümes boyut, uzunluk ve büyüklüğe göre uygun ayarlanmalıdır. Doğal yaşam alanları ise ağaçlık alanlarda ya da ağaçlarda olan hayvan türü olarak bilinirler.