Buhran nedir, ne anlama gelir? Buhran ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Buhran sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Cinnet 2- Kriz 3- Sıkıntı 4- Sıklet 5- Hafakan 6- Tecennün

7- Bunalım 8- Depresyon 9- Stres 10- Boğuntu

Buhran Nedir?

12.yüzyılda literatüre girmiş olan buhran kelimesinin sözlük anlamı buhrandır. Bu kelimenin fiil hali ''buhran geçirmek'' şeklinde kullanılır.

Örnek Cümle:

''Yaşadığı onca sıkıntıdan sonra sinirleri çok zayıfladı ve buhran geçirdi''

Buhran Ne Anlama Gelir?

Hem günlük hayatta hem de tıp alanında sık sık kullanılan buhran kelimesi, hastalık nöbeti demektir. Bu kelime daha çok psikolojik ve zihinsel rahatsızlıklar için kullanılır. Buhran genelde kısa süreli olur ve yapılan tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınır.

Mecazen aşılması zor meseleler için de buhran sözcüğü kullanılır.

Buhran Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil Kurumuna göre buhran kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Hastalık nöbeti, hezeyan

İkinci Anlamı: Ruhi bunalım, sıkıntı

Örnek Cümle:

''Bu hastalık ve geçirdiği buhranlar onu günden güne zayıflattı.''