Buhran nedir, ne anlama gelir? Buhran ne demek? TDK sözlük anlamı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Buhran nedir, ne anlama gelir? Buhran ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Buhran#TDK#Kelime
Buhran nedir, ne anlama gelir Buhran ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan buhran kelimesi, ''behrana'' sözcüğünden türetilmiştir. Behrana, ağır hastalık anlamına gelirken buhran kelimesi de kriz ve sıkıntı demektir. Bu kelime birçok tamlama ve deyimde de yer alır. Örneğin buhran-ı azam, büyük sıkıntı demektir. Buhran nedir, ne anlama gelir? Buhran ne demek? Buhran kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

Haberin Devamı

 Buhran sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Cinnet 2- Kriz 3- Sıkıntı 4- Sıklet 5- Hafakan 6- Tecennün

 7- Bunalım 8- Depresyon 9- Stres 10- Boğuntu

 Buhran Nedir?

12.yüzyılda literatüre girmiş olan buhran kelimesinin sözlük anlamı buhrandır. Bu kelimenin fiil hali ''buhran geçirmek'' şeklinde kullanılır.

 Örnek Cümle:

 ''Yaşadığı onca sıkıntıdan sonra sinirleri çok zayıfladı ve buhran geçirdi''

 Buhran Ne Anlama Gelir?

 Hem günlük hayatta hem de tıp alanında sık sık kullanılan buhran kelimesi, hastalık nöbeti demektir. Bu kelime daha çok psikolojik ve zihinsel rahatsızlıklar için kullanılır. Buhran genelde kısa süreli olur ve yapılan tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınır.

 Mecazen aşılması zor meseleler için de buhran sözcüğü kullanılır.

 Buhran Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Haberin Devamı

 Türk Dil Kurumuna göre buhran kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

 İlk Anlamı: Hastalık nöbeti, hezeyan

 İkinci Anlamı: Ruhi bunalım, sıkıntı

 Örnek Cümle:

 ''Bu hastalık ve geçirdiği buhranlar onu günden güne zayıflattı.''

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buhran#TDK#Kelime

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz