Bugünün Küçükleri Yarının Büyükleri atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atatürk, çocuklara çok değer veren bir insandı. Ayrıca çocukların toplumların yarınları için ne kadar değerli olduklarının da her zaman bilincinde olmuştur.

Bugünün Küçükleri Yarının Büyükleri Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Atatürk, " Bu günün küçükleri yarının büyükleridir" sözü ile şimdiki zamanda çocuk olanların ileride büyüyeceğini ve bunun neticesinde de ülkenin onlara emanet edileceğini dile getirmiştir. Bu sebepten ötürü de çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini her zaman hatırlamalı ve ülkenin geleceğinin de onların ellerinde olacağını kesinlikle unutmamalıyız.

Bugünün Küçükleri Yarının Büyükleri Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bugünün küçükleri yarının büyükleri atasözünün örnek cümle içinde kullanımı aşağıdaki gibidir.

- Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza “Bugünün küçükleri, yarının büyükleri” bakış açısıyla yaklaşıp onların en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak olan gerekli adımları atmalıyız.