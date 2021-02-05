Bugünün İşini Yarına Bırakma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri insanlara öğüt vermek için söylenmektedir. Kişilerin bu sözlerden ders çıkarması ve ona uygun olarak davranması çok önemlidir. Bugünün işini yarına bırakma atasözü de insanlara öğüt vermek amacı ile söylenmiş bir atasözüdür. Bugünün işini yarına bırakma ne demek? Bugünün işini yarına bırakma atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını derledik.
Bugünün işini yarına bırakma atasözü genelde yapılması gereken bir işin ihmal edilmemesi ve zamanında yapılması anlamı ile kullanılır. Eğer insanlar işlerinizi yapmaları gereken zamanda yapmazlarsa sıkıntıya düşerler.
Bugünün İşini Yarına Bırakma Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İşlerin yapılması gereken günde bitirilmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda insanlar o işi bitirmek için panik olur ve gerekli özeni gösteremezler. İşler zamanında bittiği zaman panik yapmaya gerek yoktur. Bu sebeple kişilerin üşenmeyip işlerini gerektiği zamanda yapmaları gerekir. Zamanında yapılmayıp ertelenen işler başa bela olur ve insanları sıkıntıya sokar.
Bugünün İşini Yarına Bırakma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bugünün işini yarına bırakmayıp ödevlerini hemen bitirirsen rahat edersin.
Bu cümlede çocuğun ödevlerini günü gününe yapması durumunda sıkıntıya düşmeyeceği anlatılmaktadır.
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