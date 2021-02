Bugünkü Tavuk Yarınki Kazdan İyidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bugünkü Tavuk Yarınki Kazdan İyidir atasözü, şu an elde edilmiş olan bir kazancın garanti olduğu, fakat yarın gerçekleşmesi umulan şeyin ihtimal olduğunu anlatan bir atasözüdür.

Bugünkü Tavuk Yarınki Kazdan İyidir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kazanılmış bir kazanç; beklenen ve umulan daha büyük bir kazanca feda edilemez manasında kullanılan bir söz.

Az do olsa bugün sahip olduğumuz bir kazancın, büyük de olsa şu an elimize geçmemiş kazançtan daha iyidir. Çünkü şu an sahip olmadığımız olan, bir ihtimal dâhilindedir. Herhangi bir engel çıksa, elimize geçmeyebilir. Oysa elimizdeki olan zaten bizimdir.

Bugünkü Tavuk Yarınki Kazdan İyidir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Annem bana elindeki tableti dikkatli kullan çünkü bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir dedi.

- Bana vereceğin kazağı istiyorum çünkü bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.