Bugünkü sınav için 25 kritik nokta

Adaylar, istelerlerse kendi alanlarındaki testleri, zaman kalır ve tercih ederlerse tüm testleri yanıtlayabilecekler. AYT’nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak.

Adayların alanlarına göre testleri cevaplayacağı AYT’de sorular bilgi ağırlıklı olacak. Uzmanlar, adayların konularını bildikleri sorulardan başlamalarını, zor soruları işaretleyip ‘turlama’ tekniğini kullanarak daha sonra bu sorulara dönmelerini, soruları okurken önemli yerleri işaretlemelerini, soru kökündeki olumsuz ifadelere dikkat etmelerini öneriyor. Özellikle paragraf sorularında önceliğin soruları okumak olduğunun altını çizen uzmanlar, özellikle matematik ve fen sorularında işlemleri kafadan çözme yerine, kitapçığa işlem yaparak çözmeleri uyarısında bulunuyor.

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE

1. İlk maratonu atlattın, rahat ol. İyi ya da kötü geçmesine takılma. Şimdi oturum gelecekte eğitim alacağın alanı belirleyecek. Derin bir nefes al ve sınava doğru yola çık. İlk oturumda olduğu gibi en az 1 saat 15 dakika önceden sınav binasında hazır ol.

2. AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmene izin yok. Sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkman yasak.

3. Bugün de yüz yüze eğitim gördüğün konulardan soru çıkacak. Son sınıfın ikinci dönem konuları olmayacak.

SINAV SIRASINDA

4. Testler tek kitapçık halinde verilecek, cevaplarını cevap kağıdında işaretle. Soru poşetini kendin aç. Soru kitapçık numarasını cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana kodla.

5. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan kitapçıklardan hesaplanmasını istediğin puan türü için gereken testleri cevapla. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını istiyorsan sınav süresince tüm testleri cevaplayabilirsin.

6. Sınav süresince konuşma, kopya çekme ve verme. Diğer adaylardan kalem, silgi gibi şeyler alma. Salondaki görevlilere soru sorma.

7. Müsvedde kâğıdı kullanma veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazma. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsin.

8. Sınav sonunda soru kitapçıkları da toplanıp, ÖSYM’de tek tek incelenecek. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacak.

9. Sınav binaları, salonları ÖSYM tarafından kurulan güvenlik kameraları ile izleniyor. Kural ihlali yapmamaya özen göster.

10. Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli. Her soru için beş farklı seçenek var. Bu seçeneklerden doğrusunu işaretlerken yuvarlak kutu dışına taşırmamaya dikkat et.

11. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek: Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Son sınıfta okuyan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

12. Her sorunun kıymeti çok büyük. Bir soruyu doğru yanıtlaman binlerce adayın önüne geçmene neden olabilir. O nedenle dikkatli ol. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih listelerinde yer verebilecek.

13. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bir yere gitmek istiyorsan TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyor. Özel yetenek gerektiren programların sınavları üniversiteler tarafından yapılıyor. Konservatuvar, güzel sanatlar fakültelerinin resim ve heykel bölümlerinde okumak isteyorsan AYT’de aldığın puan da etkili olabilir.

SORULARI ÇÖZERKEN

14. Soru ne kadar uzunsa, içinde o kadar ipucu var, dikkatli oku.

15. Turlama tekniği hata yapmanı önler. Kolay soruları çöz, zorları işaretle ve tekrar işaretlediğin sorulara dön.

16. Sınava en başarılı olduğun testen başla, güvenin artar, daha verimli olursun.

17. Cevapları kontrol ederken akla gelen ilk şıkkın doğruluk oranı her zaman daha yüksek olur unutma.

18. Paragraf sorularında önce soru kökünü oku, sonra paragrafa geç.

19. Soruları okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını mutlaka çiz. Bu durum soru içeriğini hatırlamada kolaylık sağlar.

20. Olumlu ve olumsuz soru köklerini çok dikkatli oku. Gerekirse heceleme yap.

21. Matematik ve fen bilimleri testlerini kafadan çözmek yerine kitapçığın üzerine işlem yaparak çöz. Hata yapma riskinizi en aza indir.

22. Çeldirme ifadelerine dikkat et, süreyi sonuna kadar kullan.

23. Soru kökündeki “yapılmamıştır”, “değinilmemiştir” gibi olumsuz ifadelere dikkat et.

24. Bu sınavda bilgin sınanacak. Cevapları işaretlemeden soru köküne son bir kez daha bak.

25. Şekilleri, grafikleri, tabloları dikkatli incele. Neden sonuç ilişkisini iyi kur.