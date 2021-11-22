Bugün yüz yüze dersbaşı

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Yarı yıl tatilini 24 Ocak-4 Şubat arasında yapacak olan öğrenciler, ikinci dönem ara tatiline de 11-15 Nisan tarihleri arasında çıkacak. Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması öncesi yaptığı açıklamada “Kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz” dedi. Ara tatilde kapalı olan sınıfların da karantina sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, “22 Kasım itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek” ifadelerini kullandı.

AŞI ORANI YÜKSELDİ

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88’e yükseldiğini belirtti. Bakan Özer, “En az iki doz aşı olmuş ve hastalığı geçirmiş öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde. Bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte” diye konuştu.