Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Buğday başak verince orak pahaya çıkar atasözü, şu an değeri olmayan şeylerin, bir vakit değerlenebileceği anlamına gelmektedir.

Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bugün değersiz görünen şeyler, günü geldiğinde değer kazanabilir. Bu yüzden de elde bulunan şeylerin değerini bilmek gerekir. Belki bugün o nesneye kimsenin ihtiyacı yoktur ama bir gün herkes o nesneye ihtiyaç duyabilir. Örneğin yazın ortasında kömüre kimsenin ihtiyacı yoktur ama kış geldiği zaman herkes o kömüre sahip olmak ister.

Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O bana sakladığım şeyleri satmam gerektiğini söyledi, ben de ona buğday başak verince orak pahaya çıkar dedim.