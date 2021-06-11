Buda nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Buda yazımı

Özellikle bazı kelimelerin mutlaka ayrı ya da birleşik olup olmadığı iyi bilinmelidir. Bunlar içerisinde bu da kelime grubu ön plana çıkıyor. Bunun temel nedeni ise cümlenin anlamının bozulma ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Doğru şekilde yazmak suretiyle cümlenin ne demek istediği daha etkin biçimde anlaşılabilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu da sözcüğünün ayrı şekilde yazılması gerektiğini ifade etmek mümkün. Yani tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmak istediği vakit, ‘Bu da’ şeklinde ayrı olarak yazılmalıdır. Buradaki, ‘da’ 2 fazladan bir kişi ya da nesneyi ifade edecek bir anlam sunar. Yani diğer bir ifade ile, ‘Dahi’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.

’Bu da bizimle gelebilir.’’

Bu şekilde amaca bağlı olarak cümle içerisinde değerlendirilebilir.

Aynı zamanda kişi ile beraber nesne ya da farklı canlılar adına da gerçek yaşamda kullanılabilir.

‘’Bu da eski eşyalar arasında yer alıyor.’’

‘’Bu da en sevdiğim hayvanlar içerisinde gelir.’’

Ne olursa olsun ortak şekilde dahi anlamını sunacak ifade ile beraber, bu kelime grubunu amaca göre birçok yerde kullanmak mümkün.