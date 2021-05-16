Bucaş Antlaşması Nedir? Bucaş Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı gerileme döneminde olsa dahi batıda birçok sefer ve akın düzenleyerek toprak büyümesi devam etmekteydi. Lehistan ile yapmış olduğu savaşlar sonucunda Osmanlı devleti Bucaş Antlaşması ile en geniş sınırlara ulaşmıştır.

Bucaş Antlaşması Nedir?

Lehistan sık sık Osmanlı geleceği ve Osmanlı toprak bütünlüğü konusunda sıkıntı yaratacak davranışlar içeresinde bulunmaktaydı. Bu davranışlar sonucunda Osmanlı ileri gelen ve devlet büyükleri tarafından bu topraklara bir akın veya bir sefer düzenlenmesi akar alınmıştır.

Paşa ve komutanların fikirleri doğrultunsa bu anlaşma hayat geçmiş ve leh sınır üzerine bir akın yapılması gerçekleşmiştir. Bucaş arazisinde gerçeklesen çok uzun çarpışmalar sonucunda Osmanlı devleti oldukça üstün bir konuma yükselmişidir. Tabi ki bu durum neticesinde de batıda en geniş sınırla ulaşacakları Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı tarihi açısından en geniş topraklar bu anlaşma ile sağlanmıştır.

Bucaş Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Bucaş Antlaşması Osmanlı devleti ile Lehistan arasında gerçekleşen bir anlaşma olarak bilinmektedir. Lehistan olarak tabir edilen devlet bugünün Polonya devleti olmaktadır. Anlaşma sonucunda Osmanlı devleti oldukça karlı çıkmıştır.

Bucaş Antlaşması Tarihi ve Özeti

Bucaş Antlaşması tam olarak 18 Ekim 1872 yılında imzalanmış ve hayat geçmiş bir anlaşma olarak bilinmektedir. Anlaşma tarafları uzun süren savaş sonucunda bir uzlaşı yokunu seçmişlerdir. Savaşın üstün tarafı ve en çok karşı çıkan devleti Osmanlı devleti olmuştur. Savaş birçok tarihçi ve birçok yazar tarafından olukça önemli sonuçları olan bir savaş olarak görülmektedir.

Bucaş Antlaşması Maddeleri

Bucaş Antlaşması maddeleri daha çok Osmanlı devleti lehinde ve Polonya devleti aleyhinde görülen bir anlaşmadır. Anlaşma maddeleri şunlardan oluşmaktadır.

Podolya topraklarının tamamı bucaş arazisi ile birlikte Osmanlı toprakları içerinde yer alacaktır.

Lehistan daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğuna vermiş olduğu vergiyi halen devam ettirecek ve itiraz etmeyecektir.

Lehistan devleti Osmanlı imparatorluğuna savaş tazminatı olarak her sene aksatmadan yirmi iki bin altın verecek.

Lehistan'da bulunan Podolya'da ki palangalar Osmanlı imparatorluğuna ait olduğu kabul edilip başlarına her hangi bir sorun gelmeden teslim edilecektir.

Lehistan devleti Osmanlı devletine düşman olan veya olabilecek hiçbir devlete yardım veya destek olmayacaktır.

Kazak Hatmanı olan Doreşenko Ukrayna devletine sahip olacaktır. Bu hükümdarlık ve otorite tüm Polonya ve leh birlikleri tarafında kabul edilecektir.

Bucaş Antlaşması Önemi

Bucaş Antlaşması en önemli maddesi podolya arasızı ve bucaş arazisinin alınması olmaktadır. Bu sayede Osmanlı devleti en geniş sınırlarına ulaşmış olmaktadır. Özellikle verilen tazminat ve anlaşma maddelerine an bakıldığı zaman Osmanlı ekonomisi açısından Bucaş Antlaşması oldukça önemli olmaktadır.

Bucaş Antlaşması Sonuçları

Bucaş Antlaşması ile birlikte oldukça büyük bir devlet olan Osmanlı imparatorluğunun asker sayısını artırtılması gerektiği anlaşılmıştır. Özellikle paşalar ve komutanlar tarafında bu denli büyük sınırlar erişilmesi rehavete sebep olmuştur.

Batı için artık Osmanlı devletinin yenilmeyeceği ve geri püskürtülemeyeceği anlaşılmıştır. Padişah ve saray çevresi yaklaşık yüz yıllık bir zevk ve sefahat hayatına girişleridir. Bu durum neticesinde Osmanlı devleti ve Osmanlı yönetim kadrosu oldukça büyük zararlar aldığı bilinmektedir.