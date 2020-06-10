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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Bu yıl karneler de uzaktan

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Bu yıl karneler de uzaktan
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Uzaktan eğitimin sona ereceği tarih yaklaştı. 19 Haziran’da ilk ve ortaöğretimde okullar kapanıyor. Ancak bu yıl karneler de eğitim öğretimde olduğu gibi uzaktan verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokul karnelerini elektronik ortamda erişime açacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlemeyecek. Ancak ‘teşekkür’, ‘takdir’, ‘onur’ ve ‘üstün’ başarı belgeleri ile diplomalar basılı olarak düzenlenecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran’dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

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