Bu sefer matematik değil Türkçe zorladı

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Uzmanlara göre sorular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hazırlanmıştı. Sınavda sürenin artması da geçen seneye oranla öğrencilerin soruları daha rahat cevaplamasını sağladı. Bilfen Liseleri, Uğur Okulları, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Doğa Koleji, Nesibe Aydın Okulları ve Bahçeşehir Koleji’nden eğitimci ve uzmanlar bu yılın TYT sorularını şöyle yorumladı:

TÜRKÇE ‘ÇELDİRİ’CİYDİ: TYT Türkçe sorularının çoğunluğu beklendiği gibi anlam konularından geldi. 33 anlam bilgisi sorusunun yanında yazım ve noktalamadan 4, dil bilgisi konularından ise 3 soru soruldu. Paragraf soruları önceki birkaç yıla göre daha kısa metinlerden oluşmasına rağmen, soru sayısının fazla olması zaman kaybına neden oldu. Kullanılan metinlerde Türkçe dersinin müfredatında yer alan yazım ve noktalama kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

Cevap seçeneklerinde güçlü çeldiricilerin olması, Türkçe açısından sınavın seçiciliğini ortaya koydu.

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MATEMATİK ANLAŞILIRDI: Matematik testi geçen seneye göre daha ortalama sorulardan oluştu. Adaylar sınavın geçen yıla oranla

daha kolay olduğunu belirtti. Temel kazanımları ölçen, okuduğunu anlayıp, yorumlamaya dayalı soruların ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Seçici ve eleyici soru sayısının oldukça az olduğu görüldü. 2018’de değişen soru yapısı bu sınavda da kendini gösterdi, modelleme ve hikâye kurgusu yapıldı. Bu seneki sorular geçen yıla göre daha anlaşılır düzeydeydi.

TARİH ANALİZ VE YORUM AĞIRLIKLIYDI: Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak soruldu. Sorular genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanmasına yönelikti. Öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular soruldu. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdı. Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden geldi. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Görsel soru sorulmadı ancak bir tane eleyici bilgi sorusu vardı. İki soruda öğrencinin tarih bilgisi yanında temel düzeyde coğrafya bilgisi de ölçüldü. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir test oldu.

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COĞRAFYA TEMEL BİLGİYİ ÖLÇTÜ: 9 ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlandı. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer aldı. 3 soru 9’uncu sınıf kazanımlarından, 2 soru da 10’uncu sınıf kazanımlarından soruldu. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi. Kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan ve bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

FELSEFE ZOR ANLAŞILDI: Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Ortak sorular ve din kültürü yerine olan sorular, 10 ve 11. sınıf müfredatından çıktı. Ortak sorular, genel olarak bilgi gerektiren, paragraflar uzun, anlaşılması zor ve çeldiricileri güçlü sorulardı. Din kültürü yerine olan sorular, birinci bölüme göre göreceli olarak daha kolaydı.

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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZORLADI: Soruların 2’si bilgi, 3’ü yorum ve analiz gerektirdi. Zorluk derecesine bakıldığında 2 sorunun zor, 3 sorunun orta derecede olduğu görüldü. Genel olarak sınav, metinde sonuca ulaşma, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yönelikti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi öğrencileri zorladı.

FİZİKTE EN SEÇİCİ SORU: Fizik soruları 9 ve 10’uncu sınıf müfredatına uygun soruldu. Önceki yıllardaki sorulara benzer olarak kavramsal becerileri gelişmiş, kavramları içselleştirmiş, günlük yaşamla bağlantı kuran ve okuma alışkanlığı olan öğrencilerin zorlanmayacağı şekilde sorulardı. Bazı soruların uzun olması dikkat çekti. Elektrostatik sorusu sınavın en seçici soruları arasında olabilir.

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KİMYA BEKLENEN YERDEN GELDİ: Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9’uncu sınıf, 3 tane 10’uncu sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde soruldu. Beklenilmeyen bir soru yoktu. Adaylar soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtti.

BİYOLOJİ GENEL OLARAK KOLAYDI: Sınavda biyoloji müfredatına ait her üniteye değinildi. 9 ve 10’uncu sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandı. Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil vardı. Biyoloji sorularının genel olarak kolay olduğu söylenebilir. Sınavda yer alan altı sorudan bir tanesi yoruma dayalıydı, diğer beş tanesi ise temel bilgi sorguladı.