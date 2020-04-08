Bu okulun evdeki öğrencileri sıkılmıyor

Mustafa Yeşil Kız İmam Hatip Ortaokulu'nun idarecileri ve öğretmenleri, eğitim-öğretime koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada evde kalan öğrencilerin sıkılmaması ve zamanı dolu dolu geçirmesi için 'Her yeni güne yeni bir etkinlik' projesi başlattı. Rehber öğretmen Neslihan Yavuz tarafından yürütülen etkinliklerde, evde kalırken; birlikte eğlenmek, bağ kurmak, iletişimde olmak, sevgi, umut, birlikteliğin devam etmesi amaçlanıyor. Öğrencilere de evde kalırken neler yapılabileceği soruluyor. Proje kapsamında, velilerin de desteği ile çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli hobiler ve alışkanlıklar geliştirmesi hedeflenirken, etkinliklerin ilki olarak origami seçildi. Etkinlikte öğrencilerin kağıt katlayarak yaptıkları çalışmalar beğeni topladı.

BÜYÜKLERİN OYUNLARI

Oyunların milli kültürün, yaşantının yeni nesillere aktarılmasındaki en önemli araçlardan biri olduğu belirtilerek, aile büyüklerinden küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla birlikte oynamaları istendi, böylece nostalji, eğlence ve eğitim birleştirilirken, çocuklar da gelenekleri biraz daha yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklar, aile büyüklerinden çocukluk dönemlerinde oynadıkları oyunları öğrenip, oynadı.

MUTFAĞA GİRDİLER, EV İŞLERİNE YARDIM ETTİLER

Bir başka gün ise 'Tarif Deneme´ etkinliği ile çocuklar büyükleri ile mutfağa girip, tüm hünerlerini göstererek, denedikleri birbirinden güzel tariflerle görsel şölen sundular. Bu etkinlikle de kim ne yapabilirse, önemli olan ayrıyken de birlikte bir şeyler yapmanın güzelliğini tatmak olduğu belirtildi. Ayrıca öğrencilerden mutfak aletlerini kullanırken dikkatli olmaları da istendi. Etkinliklerden biri ise evde sinema filmi izleme oldu. Öğrencilere hem eğitici hem de öğretici filmler önerilip, izlemeleri istendi. Diğer bir etkinlik ise ev işlerinde büyüklere yardımcı olmak oldu. Öğrencilere odalarını toplayabilecekleri, toz alıp, yerleri silebilecekleri, çamaşırları katlayıp, bulaşıkları makineye dizebilecekleri söylenildi. Araştırmalara göre erken yaşlardan itibaren çocuklara ev işlerinde yardımcı olabilecekleri sorumluluklar vermek onların kalıcı bir şekilde beceri, sorumluluk ve özgüven duyguları geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ev işleri aynı zamanda çocuklara başkalarının ihtiyaçlarına karşı empati kurmayı ve duyarlı olmayı da öğretiyor.