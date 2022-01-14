Bu okul alanında bir ilk

Haberin Devamı

Okulda bulunan ve yaklaşık 1 milyon liraya mal olan maden laboratuvarı da Türkiye'de bir ilk. Sadece teorik eğitimin yer almayacağı lisede öğrenciler, hem ‘alaylı’ hem de ‘mektepli’ olarak yetişecek. Şu anda 144 öğrencinin eğitim gördüğü lise tam kapasite faaliyete geçtiğinde 544 öğrenciyi madenlere hazırlayacak. Bölgedeki madencilik alanında faaliyet gösteren firmalar da öğrencilere staj ve istihdam imkanı sağlayacak. Okulun açılışı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla yapıldı. Özer, "Son zamanlarda mesleki teknik eğitimde yaptığımız paradigma değişimindeki en büyük kırılma noktası, işverenlerin mesleki ve teknik eğitimin tüm süreçlerine katılması. Artık mesleki ve teknik eğitimde, sektör temsilcileriyle müfredatı oluşturuyoruz. Birlikte güncelleme yapıyoruz. Öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerini sektör temsilcileriyle planlıyoruz" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:

Haberin Devamı

ŞİKAYET EDİLEN KONULAR, BİRER BİRER ÇÖZÜLÜYOR

Mesleki ve teknik eğitimde yıllardan beri şikayet edilen konular, birer birer çözülüyor. Aslında yaşadığımız sorunlar, eğitim sisteminin kendisinin ürettiği sorunlar değil. 28 Şubat sürecinin 1999'daki katsayı uygulamasının Türkiye'ye maliyetleriyle boğuşuyoruz. Bugün eğitim sisteminde uğraştığımız çoğu problem, eğitim sisteminin doğal akışından kaynaklanan problemler değil; dış müdahalelerden kaynaklanan problemler. Onun için 28 Şubat sürecinin müdahalelerine rağmen mesleki eğitimi ülkenin ihtiyaçlarıyla eşleştirme noktasına getirmekten büyük mutluluk ve bu sürecin bir parçası olmaktan ayrıca keyif duyuyorum.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, İŞVEREN İÇİN ÇOK CAZİP BİR MODEL HÂLİNE GELDİ

Özellikle mesleki teknik eğitimle ilgili 3308 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle Türkiye'de mesleki eğitimin çok farklı bir sürece ilerledi. Yapılan değişiklikle haftada bir gün okula, diğer günlerde işletmede, reel ortamda eğitim alınan mesleki eğitim merkezlerinde olan öğrencilerin artık her ay aldığı asgari ücretin yüzde 30'u kadar miktarı işveren ödemiyor, devlet ödüyor. Dolayısıyla artık mesleki eğitim merkezi, işveren için çok cazip bir model hâline geldi. Aynı zamanda 3. sınıfın sonunda kalfa olan gençlerin son sınıfta aldığı ücret de bu kanun değişikliğiyle düzeltildi, iyileştirildi. Artık kalfalar, asgari ücretin 3'te 1'i değil, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak. Tüm mesleki eğitim merkezi öğrencileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanacak. Mesleki eğitim merkezlerinin en büyük özelliği, yaş sınırlamasının olmaması. Yani ortaokul mezunu olmak, yeterli. 159 bin civarında mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenci varken şu anda bu sayı 250 binleri aşmış bulunuyor. 2022 yılındaki hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi 1 milyon genci mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak. Böylece bir taraftan iş gücü piyasasının 'Aradığım elemanı bulamıyorum.' mazeretini ortadan kaldırdığımız gibi Türkiye'deki genç işsizlik oranlarını da tek haneli oranlara düşürme imkanına sahip olacağız. Artık mesleki eğitim, problemleriyle Türkiye'nin gündemini oluşturan bir eğitim türü olmaktan çıkacak ve bir taraftan ülkenin ihtiyacını karşılayan bir taraftan ülkenin ekonomik kalkınmasında, refahının artmasında pay sahibi olan bir eğitim türüne dönüşmüş olacak. Bu yolda hızlı adımlarla ilerliyor.

Haberin Devamı

MADENCİLİK ALANINDAKİ 51. AR-GE MERKEZİ'Nİ BURAYA KURACAĞIZ

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 50 AR-GE Merkezinin açılışını yaptık. Bu okulumuz, istihdam garantili madencilik alanındaki tek okul olduğu için madencilik alanındaki 51. AR-GE Merkezi'ni buraya kuracağız ve bu okul sadece eğitim öğretimle hizmet sunmakla kalmayacak, AR-GE ve inovatif çalışmalar, madencilik alanında patent, faydalı model, marka ile tasarım tescillerine odaklanarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak. 2022 yılında 5 Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.