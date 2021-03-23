Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birbirleriyle uyumsuz ve ilgisiz şeyleri tanımlamak için de kullanılan bu deyim, ''Altı Kaval Üstü Şişhane'' deyimi ile eş anlamlıdır.

Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Ne Demek?

Deyim kendi sözleriyle çelişecek şekilde davranmak demektir. Genelde dedikleri ile davranışları birbirleriyle örtüşmeyen insanları kınamak için dile getirilir.

Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Anlamı (TDK)

TDK'ya göre bu ne perhiz bu ne lahana turşusu deyimi, dürüst olmamak ve tutarlı davranmamak demektir. Teoride başka pratikte başka olan şeyler için de bu deyim kullanılır.

Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ali dün neler diyordu, şimdi neler yapıyor, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?