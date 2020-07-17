'Bu liseyi tercih eden öğrencilerin tüm giderleri karşılanacak'

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, valilikte protokol imzalama töreninde yaptığı açıklamada, Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarının açıklandığını tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilediğini söyledi. Öğrencileri sınav sonuçlarına göre değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları söyledi:

“Aksaray tarım kadar bir sanayi kenti. Aksaray tarım alanında Türk ekonomisine yaptığı 6 katrilyon katkıyla tarım alanında ilk 21’inci sırada yer alıyor. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettim. Şu anda Aksaray’ın en büyük eksiklerinden bir tanesi nitelikli ara eleman bulunamaması. Türkiye’nin aşması gereken en büyük problemlerden biriside şu: biz diplomayla insan kişiliğini eşdeğer tutuyoruz. Diplomasına göre insanlara değer veriyoruz. Ya da insanları ona göre değerlendiriyoruz. Bunu mutlak suretle değiştirmemiz gerekiyor. Bu zihinsel değişimi ve dönüşümü yapmamız gerekiyor. Okul ziyaretimde OSB’deki müteşebbislerle bir araya geldik. El birliğiyle bu nitelikli eleman yetiştirme sıkıntımıza çözüm bulmamız gerekiyor."

Aydoğdu, OSB’deki fabrika ziyaretinde sanayicilerle bir araya geldiğini imzaladıkları protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih edecek öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkânı sağlayacaklarını anlattı. Okulu tercih eden öğrencilerin tümüne burs desteği vereceklerini belirten Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Bununla da yetinmedik sanayicilerimiz öğrencilerimize iş garantisi verecek. Okula başlarken öğrencimiz bursunu alacak. Eğitim hayatı boyunca bursu da sürecek. Öğrencilerimiz 3 ve 4’üncü sınıflarda OSB’de stajlarını tamamlayacak. Ardından okul bitiminde iş garantisi olacak. Okulumuz şehre biraz uzak. Bunun içinde çözüm bulduk. Öğrencilerimizin servis ücretleri de bedava olacak. Okulda yemek ücretleri protokol kapsamında olacak. Bizim Aksaray’a katma değer üretmemiz gerekiyor. Nitelikli insanlara, ara elemanlara çok ciddi manada ihtiyacımız var. Bunun için LGS’nin açıklandığı bugünlerde velilerimizi, öğrencilerimizi okulumuzu ziyarete çağırıyoruz. Tercihlerini bu okul yönünde kullanmalarını özellikle istirham ediyorum."