Bu kış doğayı giydirecekler

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle bugüne kadar birçok başarıya imza atan t-MBA liderlik Akademisi öğrencilerimiz, yaşadıkları çevreye karşı ne kadar duyarlı ve vicdanlı olduklarını bir kez daha gösterdi. ‘Bu Kış Beni Sen Giydir’ projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kardeşlerine destek olan öğrencilerimiz, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı işbirliğiyle Hatay’da meydana gelen yangına duyarsız kalmayarak bu kış doğayı giydirecek. Öğrencilerinin çağrısına Türkiye genelindeki Doğa Koleji kampüslerinden tüm öğrenci, veli, öğretmen ve personelin kulak verdi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerimiz, Hatay’da yok olan ormanlar için projeye gönül verdi. Öğrencilerimiz, Hatay’a destek olmanın yanında; ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesiminin çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve çevre bilinci geliştirmek konusunda da, on binlerce fidan bağışıyla farkındalık yarattılar” dedi.