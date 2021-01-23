Bu kez Takdir Belgesi’ni veliler aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde desteklerinden dolayı velilere, kendi imzasının yer aldığı ‘Takdir Belgesi’ ile teşekkür etti. Bakanlığın Twitter hesabından, “Uzaktan eğitim döneminde okul-aile işbirliğinin en güzel örneğini sergileyen kıymetli velilerimize şükranlarımızla” mesajıyla Bakan Selçuk’un imzasının bulunduğu ‘Takdir Belgesi’ paylaşıldı. Paylaşılan belgede, “Sevgili anneler ve babalar, uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın eğitimine kesintisiz devam etmesi yönünde gösterdiğiniz özverinin farkındayız. Bu üstün gayretinizden dolayı sizlere takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesi yer aldı.

‘RUHUNUZU DİNLENDİRİN’

Ayrıca dün 81 ilden 243 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Bakan Ziya Selçuk, ilk dönemin son ders zilini online olarak çaldı. Selçuk bu toplantıda öğrencilere şöyle seslendi: “Tatiliniz 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın, bedeninizle, ruhunuzla şarkılar dinleyin, müzikler dinleyin, mutlaka bir yerlere gidip gezin, notlar alın, resim yapın. Kendinizi, ruhunuzu dinlendirmenin yollarını bulun. Çevrenize en az ekrana baktığınız kadar, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmak için bakın. Sizler için her güne özel etkinlikler hazırladık. Bunları sizinle paylaşacağız ve ‘Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri’ adı verdiğimiz bu etkinliklerle sizler her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını bulacaksınız.”

BİRLİKTE 23 GÜN NE YAPACAĞIZ?

‘Birlikte 23 Gün’ tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan ‘Resfebe’ bölümü; Türk ve Dünya bilimi ve sanat alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı ‘Kim o’ bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikâye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor. Birlikte 23 Gün tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu. Birlikte 23 Gün etkinlikleri takvimi http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html adresinde erişime açıldı.

ONLİNE ZİLLE TATİL BAŞLADI





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 81 ilden 243 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisiyle bir araya geldiği video konferansta son ders zilini çalmasıyla 3 haftalık yarı yıl tatili başladı.