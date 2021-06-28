Bu dahiler elleriyle görüyor...

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ isimli proje geliştirme yarışmasına ilk kez bir görme engelli robotik takımı da katıldı. Dünya genelinde 100 ülkeden katılım sağlanan yarışmanın Türkiye ayağını oluşturan ‘FIRST LEGO League Challenge’a, Kadıköy Anadolu Lisesi robotik takımı öğrencilerinin mentorluk yaptığı görme engelli öğrenciler, ‘Electric Heroes’ adını verdikleri takımlarıyla dahil oldu. Gözleri görmeyen çocukların tamamen el becerisi ve azimle tamamladıkları robotları, 28 takım arasından 12’nciliğe layık görüldü. Hayatlarında değil robot lego bile görmemişlerdi ancak hem gözleri gören hem de robotik bilgisi olan 16 takımı geride bırakmayı başardılar.

İLK KEZ YARIŞTILAR

Akıl hocalığı yaptıkları ‘Electric Heroes’ takımıyla önümüzdeki yıllarda da çalışmak istediklerini söyleyen Kadıköy Anadolu Lisesi’nden Atilla Ata Arkun ve Doruk Örs, proje sürecini şöyle anlattı: “Kulüp olarak bu tarz okullarla iş birliklerimiz oluyordu. STEM eğitimleri veriyor, sunumlar yapıyorduk. Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’ndaki çocuklar çalışmalarımızı büyük ilgiyle karşılayınca biz de böyle bir proje yapabileceğimizi düşündük. Sınıf öğretmenleri Talip Hoca robotik konusunda en ilgili 4 öğrenciyi seçip bizi bir araya getirdi. Sabancı Vakfı da sponsor oldu. Türkiye’nin ilk görme engelli robotik takımını böylece kurduk. Bu takımla ‘First Lego League Challenge’ yarışmasına katıldık. Arkadaşların ilk kez bir yarışma deneyimleri oldu. Bu yarışma ilk başta yerel daha sonra ulusal en son uluslararası olarak devam ediyor. O yüzden ortaokullar arası en prestijli robot yarışması diyebiliriz. Kendi gruplarında 12’nci oldular ama yine de bu büyük başarı onlar için. İleride daha iyi olacaklarına eminiz. Çocukların zaten elleri gözleri gibi. Biz daha çok sıkıştıkları durumlarda yardım ettik. Robotu genel anlamda kendileri yaptılar.”