Bu da ‘Tasarım Fabrikası’

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Öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra mezun olduklarında da bir deneyim kazanmaları amacıyla kurulan ‘Tasarım Fabrikası’, 150 öğrencinin projesine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) bünyesinde faaliyete başlayan bu fabrikanın kapısı, Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine açık. 7 gün 24 saat çalışan Tasarım Fabrikası’nda öğrencilerin oyunlaştırma, robotik, yapay zeka ve tasarım alanlarındaki projeleri, ilgili sektör temsilcileri tarafından da destekleniyor, alanında uzman isimler öğrencilere mentörlük yapıyor. İKÜ Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı ve Tasarım Fabrikası Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay, toplam 150 öğrencinin öğrenim gördüğü fabrikayı şöyle anlattı:

1 YILLIK PROGRAM SUNULUYOR

“Burada ‘usta ve çırak’ dediğimiz ikili bir yapı oluşturduk. Çıraklar, belli proje gruplarında çalışan öğrencilerimiz, ustalarımız ise bu proje gruplarını oluşturan girişimci öğrencilerimiz oluyor. Girişimcilerimiz, projeleriyle ilgili patent alıp zaman içerisinde şirketleşmeye doğru ilerliyor. Fabrikada 56 mentörümüz var ve onlar haftada iki gün öğrencilerle bir araya geliyor. Burası 1 yıllık bir program sunuyor ve her yıl yeni öğrenciler fabrikaya dahil oluyor. Ancak 1 yılın sonunda fabrikadan ayrılmak zorunlu değil. Çırakların usta olması için de üniversitenin belirlediği belli bir zaman dilimi yok. Bu durum öğrencinin tamamen kişisel gelişime ve dahil olduğu projedeki çalışma durumuna göre değişiklik gösteriyor.

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EĞİTİM TAMAMEN ÜCRETSİZ

Her yıl Tasarım Fabrikası’na kayıt almaya başladığımıza dair bir duyuru yayınlıyoruz. Bu duyurumuzda çırak olmak isteyen veya girişimleri doğrultusunda fabrika bünyesinde çalışmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceğini bildiriyoruz. Ardından başvuran öğrencilerimizle mentörlerimiz bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiriyor. Sonrasında bu öğrenciler fabrikaya dahil oluyor. Çıraklar, ilgi duyduğu alanlardaki girişimlerde görev alırken, girişimci dediğimiz usta öğrenciler de projeleri üzerinde çalışabiliyor. Burada neredeyse her bölümden öğrenci var. Ancak fabrikadaki en yaygın grup bilgisayar mühendisliği ile çizgi film ve animasyon bölümlerinden geliyor. Lisans düzeyinde hazırlık ve birinci sınıflar hariç diğer kademeler fabrikada yer almak için başvuru yapabiliyor. Önlisans düzeyinde ise belli bir sınıf şartımız bulunmuyor. Üniversite öğrencilerinin Tasarım Fabrikası’nda görecekleri öğrenim tamamen ücretsiz.

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Bu yıl üniversitemizde yazılım mühendisliği ve oyun tasarımı olmak üzere iki yeni bölüm açılıyor. Özellikle oyun sektörü hem ülkemizde hem de dünyada öne çıkmaya başladı. Fabrikada da oyun üzerine çalışan birçok ekibimiz var. Diğer yandan fabrikanın açıldığı günden bu yana özellikle oyun gruplarından çok büyük verim aldık. Üniversitemizde de bu bölümde okumaya başlayan öğrenciler, fabrikada da önemli deneyimler elde edebilecek. Ayrıca burada öğrenciler yüksek ekran kartlı ve güçlü bilgisayarlarda çalışıyor. Fabrikada sanat ve podcast stüdyosu, VR laboratuvarı, 3D yazıcılar ve workshop alanlarımız bulunuyor. Usta ve çıraklar buradan çıktıklarında hem staj hem de iş imkanına sahip oluyor.

‘KABUĞUMU KIRDIM’

Aleyna Özçelik, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4’üncü sınıf: 2022 yılında fabrikada çırak olarak çalışmaya başladım. İlk etapta fabrika bünyesinde eğitimler aldım. Ardından buradaki gruplarla oyun geliştirmeye başladım. Şu an usta olarak görev yapıyorum ve gruptaki çırakları yetiştiriyorum. Önceden içine kapanık bir insandım. Ancak fabrikadan sonra kabuğumu kırdım diyebilirim.

‘1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALDIK’

Muhammed Can Adıgüzel, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4’üncü sınıf: Liseden beri oyun geliştiriyorum. Bu işte profesyonel olmak istediğim için bu alanda üniversite eğitimi almaya başladım. Sonrasında da Tasarım Fabrikası’nda oyunlarım üzerinde çalışmalarımı sürdürmek istedim. Bu işe 5 kişi başladık, şu an 9 kişi olduk ve ekibimizi büyütmeye devam ediyoruz. Aleyna da çırak olarak ekibe dahil olup ardından ustalaşan bir arkadaşım. En son yaptığımız oyun projesiyle bir şirket kurduk ve 1 milyon dolarlık yatırım aldık. Fabrika olmasaydı bu kadar erken şirket kuramazdım.